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全台首座　聖誕候車亭北歐風格超吸睛

記者陳佩琪／高雄報導2017/12/23 19:47
▲歡迎民眾在R13凹子底站等車時，佇足欣賞這個獨特的聖誕裝置藝術，感受濃濃的北歐聖誕氣息。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）
▲歡迎民眾在R13凹子底站等車時，佇足欣賞這個獨特的聖誕裝置藝術，感受濃濃的北歐聖誕氣息。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）

聖誕節即將到來，全台充滿濃濃聖誕節氣息。高雄市政府交通局別有用心，為了讓民眾搭車時，感受聖誕氣氛，在市區R13凹子底站打造了超繽紛的聖誕候車亭；到了夜晚，繽紛的聖誕燈飾閃閃發亮，候車亭頂端還有卡通版的聖誕老公公駕著麋鹿雪橇，超級吸睛。

今（2016）年聖誕節，高市交通局與候車亭業者合作，讓遊客在夜晚搭車時，彷如走入北國聖誕世界，五彩的聖誕樹五光十色，超級夢幻，聖誕候車亭，融合了麋鹿、雪橇、聖誕老公公和繽紛聖誕樹等燈飾，打造北歐風格元素，充滿異國風情，交通局23日試燈，整座候車亭燦爛絢麗，搭車的民眾相當驚豔，紛紛駐足拍照。

候車亭上方的聖誕老人駕著麋鹿雪橇，象徵高雄市聚集歡樂，是散播生命力的移居城市，搭配白雪紛落的冰條燈飾，勾起每個人的童年憧憬，五彩的燈飾，勾起每個人的浪漫。交通局表示，透過創意打造出全台獨一無二的聖誕候車亭，讓民眾等車時也能感受聖誕氣氛，到了夜晚，繽紛的燈飾和聖誕造景，在寒冷的冬天，民眾看到可愛的造景，等車時會心一笑，心裡更溫暖。

倍適特科技有限公司執行長溫國呈說，高雄市有著美麗的市容，在特殊的節慶中能夠有不一樣的裝置藝術，可達到促進觀光與城市美學的效益，增添趣味，藉此拋磚引玉，鼓勵業者共同參與公共裝置藝術的，美化高雄市的市容，讓高雄的街道更具生命力與意義。歡迎民眾在R13凹子底站等車時，佇足欣賞這個獨特的聖誕裝置藝術，感受濃濃的北歐聖誕氣息，共同歡慶聖誕節。

關鍵字公車高雄聖誕節
雲林精緻農業　社大成果展慶耶誕　高鐵左營站有「藝」思

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