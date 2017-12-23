全台首座　聖誕候車亭北歐風格超吸睛

聖誕節即將到來，全台充滿濃濃聖誕節氣息。高雄市政府交通局別有用心，為了讓民眾搭車時，感受聖誕氣氛，在市區R13凹子底站打造了超繽紛的聖誕候車亭；到了夜晚，繽紛的聖誕燈飾閃閃發亮，候車亭頂端還有卡通版的聖誕老公公駕著麋鹿雪橇，超級吸睛。

今（2016）年聖誕節，高市交通局與候車亭業者合作，讓遊客在夜晚搭車時，彷如走入北國聖誕世界，五彩的聖誕樹五光十色，超級夢幻，聖誕候車亭，融合了麋鹿、雪橇、聖誕老公公和繽紛聖誕樹等燈飾，打造北歐風格元素，充滿異國風情，交通局23日試燈，整座候車亭燦爛絢麗，搭車的民眾相當驚豔，紛紛駐足拍照。