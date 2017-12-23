雲林精緻農業展及社大成果展　李進勇盼國人以行動相挺

縣長李進勇表示，首先恭喜農業經理人協會今日改選將由余明澄接任理事長，而原謝萬來理事長將更上一層樓，參與全國性「臺灣農業經理人協會」的成立與推動。再者，樂見「雲林縣農民大學」辦學至今邁入第八年，今日80攤位熱鬧展現豐碩的成果；105年雲林縣農業產值以777.5億元蟬聯全國第一，農業收入增幅6%，更維持3年正成長、連續3年超越700億大關，可見農業首都-雲林農業推廣的成功。咱的農業在「雲林縣農業經理人協會」、「精緻農業生產合作社」、「雲果農業行銷服務股份有限公司」三大團隊的推動與努力下，更逐步邁向精緻化與無毒有機，也期望國人用行動來支持雲林的農業。

雲林縣政府於今（23）日上午在虎尾農博生態園區，舉辦精緻農業展及社大成果展。縣長李進勇、農糧署副署長蘇茂祥、台南區農改場場長王世賢、農業處長林慧如、虎科大副教授戴守谷、議員蔡秋敏、顏旭懋、虎尾鎮長等與會。此次結合雲林縣農民大學講師與學員、雲林在地農友、虎尾溪社區大學講師與學員及社區居民共同參與，現場將近80個攤位，展出雲林縣農民教育及社區學習之成果與活力。

農糧署副署長蘇茂祥表示，敬佩雲林農民大學及學後組成農業經理人協會來關心推動農業，農委會大糧倉計畫在雲林也逐步展開，已洽定台糖虎尾農場農地，分四年進行有機專區的規畫，2018年第一期約30公頃完成後即先行開放於農民進行推動，將逐年可看到有機栽植的成長。



▲農大農藝班成果展。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

農大計畫主持人虎科大副教授戴守谷表示，在「行政院農業委員會農糧署中區分署」與「雲林縣政府」指導之下，雲林縣農民大學結業學員組成「雲林縣精緻農業生產合作社」，展現互助合作力量。配合農委會大糧倉計畫-推動國產雜糧產業發展方案，促成「雲林大糧倉計畫」的持續進行。本季於虎尾鎮墾地里種植台南5號黃仁黑豆前幾天已採收完成，結合此次活動歡慶豐收，也在今日分享喜悅與汗水的果實。



▲農大學員成果-有機火龍果栽培。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

社區大學方面，有別於成人教育或技藝休閒教育等，社區大學強調公共性、通識性與根本性，以啟發學員從經驗知識中開拓公共領域、培養問題分析和批判思考能力，為此，本府積極推動學習型社會，造就公民社會，實現知識落實生活之理想，並鼓勵講師主動研討、調整教學內容及方式，尊重學員之個別差異及學習動機。「雲林縣虎尾溪社區大學」辦學特色為「培力農村社區、傳創在地文化、啟動社會創新」，並積極推動公共參與及社區回饋，開設傳統藝術、社區營造、農業推廣、社會創新等課程，提升民間參與在地的終身學習。於此次活動，社大講師與學員盡心盡力展現所學，提升社區自主學習意願，不僅增加生活技能，也展現社會教育之熱情與能力，期望藉由這些作品的展示及動態的表演，展現出對這塊土地的熱情。

此次活動為推動農村學習，同時結合「農民大學精緻農業展」與「虎尾溪社區大學成果展」，亦邀請在地信義育幼院童一起共渡佳節，讓這塊土地上，生活在各區域的農友們與座落於各社區的居民們，彼此產生新的交集，共同歡慶此極富意義的節慶並攜手邁向嶄新的2018年。



▲社大成果-春仔花。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）