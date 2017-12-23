NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

百貨業者溫馨過聖誕　近百位聖誕老人全館大遊行

記者陳佩琪／高雄報導2017/12/23 20:01
▲高雄市立兒童合唱團的小朋友們，共將近百人一同以獻唱聖誕歌的方式進行全館大遊行。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）
▲高雄市立兒童合唱團的小朋友們，共將近百人一同以獻唱聖誕歌的方式進行全館大遊行。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）

一年一度的聖誕節到來，為了讓今（2018）年的聖誕節更有聖誕味，除了推出每年都詢問度超高的聖誕佈置外，業者更推出了「聖誕樂遊行」活動，由南野雄介店長率領員工，並邀請高雄市立兒童合唱團的小朋友們，共將近百人一同以獻唱聖誕歌的方式進行全館大遊行，讓百貨公司從裡到外都充滿了滿滿的聖誕氛圍。


▲現場欣賞表演的觀眾都直呼仿佛置身歐洲，超有聖誕氣氛。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）

業者於一樓服務台旁打造了聖誕節限定的拍照秘境景點「聖誕夢想屋」，一推出就造成轟動，每天一開店搶拍人潮就絡繹不絕，而此次的「聖誕樂遊行」活動也特別選在此處作為活動的開場表演地點，員工以及合唱團的小朋友們一同裝扮成聖誕老人，並以演唱聖誕歌的方式進行遊行，讓現場欣賞表演的觀眾都直呼仿佛置身歐洲，超有聖誕氣氛。

除遊行之外，延續廣場的超人氣小小兵佈置，今年的聖誕節也充滿了超萌的黃潮氛圍，於23、24日兩天，在1樓廣場推出「聖誕嘉兵星空電影院」活動。活動除了連續兩天分別播放《神偷奶爸2》及《神偷奶爸3》動畫電影外，同時也於廣場上舉辦「聖誕好兵友市集」，只要穿著與小小兵造型相符的牛仔系列服飾，並參加活動，還可以享有專屬優惠。每年聖誕節，漢神巨蛋都要用最夢幻的拍照佈置及活動，打造成為南台灣必踩的聖誕打卡熱點。

關鍵字高雄百貨聖誕節
屠宰廠汙染鳳山溪　遭重罰並命停工東芳國小校慶　老校翻新變年輕

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan