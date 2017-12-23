百貨業者溫馨過聖誕　近百位聖誕老人全館大遊行

一年一度的聖誕節到來，為了讓今（2018）年的聖誕節更有聖誕味，除了推出每年都詢問度超高的聖誕佈置外，業者更推出了「聖誕樂遊行」活動，由南野雄介店長率領員工，並邀請高雄市立兒童合唱團的小朋友們，共將近百人一同以獻唱聖誕歌的方式進行全館大遊行，讓百貨公司從裡到外都充滿了滿滿的聖誕氛圍。

業者於一樓服務台旁打造了聖誕節限定的拍照秘境景點「聖誕夢想屋」，一推出就造成轟動，每天一開店搶拍人潮就絡繹不絕，而此次的「聖誕樂遊行」活動也特別選在此處作為活動的開場表演地點，員工以及合唱團的小朋友們一同裝扮成聖誕老人，並以演唱聖誕歌的方式進行遊行，讓現場欣賞表演的觀眾都直呼仿佛置身歐洲，超有聖誕氣氛。

除遊行之外，延續廣場的超人氣小小兵佈置，今年的聖誕節也充滿了超萌的黃潮氛圍，於23、24日兩天，在1樓廣場推出「聖誕嘉兵星空電影院」活動。活動除了連續兩天分別播放《神偷奶爸2》及《神偷奶爸3》動畫電影外，同時也於廣場上舉辦「聖誕好兵友市集」，只要穿著與小小兵造型相符的牛仔系列服飾，並參加活動，還可以享有專屬優惠。每年聖誕節，漢神巨蛋都要用最夢幻的拍照佈置及活動，打造成為南台灣必踩的聖誕打卡熱點。