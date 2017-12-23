高鐵左營站慶耶誕有「藝」思　藝文音樂饗宴再贈精美小禮

為與旅客一同歡慶一年一度的聖誕節，高鐵左營站今(23)日特別安排兩組藝文團體，在車站大廳接力演出拿手才藝。一連串悠揚的爵士樂歌舞以及溫馨的報佳音活動，化為一份用音樂、舞蹈和祝福堆疊成的溫馨大禮，讓現場旅客提前感受到濃濃的聖誕氣息，紛紛報以熱烈掌聲，並拿出手機，拍下瞬間的趣味與感動。此次特別邀請「南臺科大藝文產業創新育成中心」一起合作，整合「南豐表演藝術團、Kosswing 爵士樂團、Swing舞團」等三個團體，在左營高鐵站大廳，用充滿驚喜、東西合併、創意破表的快閃活動來傳佳音。

高鐵左營站站孫作強表示，希望透過「藝起來高鐵」多元且豐富的展演活動，將表演藝術與文化活動帶入高鐵車站。這二場快閃活動，除了讓表演者實現了在高鐵車站表演的夢想，更提早慶祝熱鬧溫馨的聖誕節，讓旅客搭高鐵的同時，也能不期而遇欣賞到充滿驚喜的音樂饗宴。



▲為與旅客一同歡慶一年一度的聖誕節，高鐵左營站今(23)日特別安排兩組藝文團體，在車站大廳接力演出拿手才藝。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.23）

精心裝扮的30位表演者陸續登場，首先以輕鬆的爵士樂開場，在浪漫迷人的音樂聲中，享受異國情調，接著換上傳統色彩濃厚的的桃色「招財獅」表演，東西不同的文化在左營高鐵站巧遇融合。另外還有美麗的女舞者，戴著聖誕帽，與樂手們一起在輕盈、歡樂的爵士音樂當中，踩出快樂的舞步，呈現一個多媒體、東西跨界、驚喜、好玩、翻轉以及充滿愛的快閃活動。現場更準備了聖誕小禮物，發放給在一旁同樂觀賞的旅客們。

快閃活動就連來自香港的「萬物復興中心」也來共襄盛舉，特地利用這次機會要把聖誕節的歡樂帶給高雄的鄉親們，共安排17位表演者，其中有7位身穿詩班袍的天使，叮叮噹噹地敲打鈴鼓讓現場氣氛熱鬧繽紛，旁邊安排二位聖誕老公公開心跳著舞，另一邊還有二位彈奏電子琴及吉他的樂手，從「平安夜」、「叮叮噹」、「We Wish You a Merry Christmas」等五首膾炙人口的耶誕名曲，充分傳達對高雄的祝福，在寒冬裡溫暖返鄉遊子的心，為聖誕節歡樂氣氛增溫。