東芳國小70周年校慶校舍翻新啟用　魏明谷賀老校變年輕

▲彰化市東芳國小70周年校慶，各項表演團體在磅礡氣勢中進場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

彰化市東芳國小，今（23）日上午舉行創校70周年校慶運動會暨校舍外牆整修工程完工及彩繪校舍啟用典禮，彰化縣長魏明谷、東芳國小校長鄭玟玟等人出席，校慶活動熱鬧滾滾。開幕儀式在東芳國小學童大會舞、舞蹈社、北斗國中聯合舞龍舞獅隊、社區元極舞、武術表演的磅礡氣勢中震撼開場，小朋友精神抖擻進場，展現活力。

在「生日快樂」的歌曲旋律中，來賓合切生日蛋糕，為相關工程揭幕。東芳校慶運動會彰化市東芳國小今（2017）年創校70周年，活動在大會舞、北斗國中聯合舞龍舞獅隊、社區元極舞、武術表演等各種表演下揭開序幕。

魏明谷指出，東芳國小2016年新設1班幼兒園，現在人數愈來愈多，縣府為了強化校園安全，今年9月起在縣內7班以上的學校各配置1名校園保全人員，並且裝置校園電子圍籬，保障師生安全，東芳國小是一所優質且綠化有成的學校，縣府持續當學校後盾，持續補助經費改善學校的教學環境。

為迎接70周年校慶，東芳國小在校舍外牆整修工程完工後，進而彩繪校舍、圍牆及司令台彩繪，校內美術老師、畢業校友、建國科大學生無償構思設計圖和參與，向廣達文教基金會申請配合校慶舉辦《游於藝》鳴蟲特展。



▲彰化市東芳國小今年創校70週年，縣長魏明谷切蛋糕祝賀70年校齡的老學校蛻變變年輕。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

校慶運動會重頭戲上場，各年級小朋友扮成瓢蟲、獨甲仙、蚱蜢、蜻蜓等昆蟲進場，並呼應通過國際健康促進學校的認證，舉牌宣導健康飲食概念；壓軸的東芳幼托兒童「各種昆蟲都有」，像小小兵魚貫入場，又唱又跳祝「東芳國小生日快樂」，萌度破表，來賓紛紛報以熱烈掌聲。