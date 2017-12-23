管碧玲助寶來溫泉起死回生　地方感謝榮景重現

冬至時節剛過，正是享受泡湯的好周末，立委管碧玲於午後來到六龜寶來花賞溫泉公園，與東高雄觀光產業聯盟理事長吳文豪、寶來里沈振揚、中興里王茗洋等一行，共同參訪12月起試營運的花賞溫泉公園。雖因行程安排不克參與稍晚陳菊市長主持的點燈儀式，管碧玲仍雀躍地表示，很高興與菊姐、市府團隊、交通部觀光局及在地組織，共同打造六龜魅力山城。

高雄六龜寶來溫泉因莫拉克風災斷源，有幸立法委員管碧玲當年要求觀光局不能放棄，最後終於掘回泉脈，特於今（23）日前往六龜寶來花賞溫泉公園，訪視她努力的成果，並邀請國人踴躍來寶來享受溫泉山景及美食。

管碧玲表示，莫拉克風災後地質條件改變，六龜寶來溫泉頓失溫源命脈，觀光產業一夕變天，中央協助數次挖掘未果，眼看即將放棄。2014年管碧玲擔任交通委員會召委時，連續在一月及五月兩度安排交通委員會專程考察，強力要求交通部觀光局不能放棄寶來，並爭取2千萬經費繼續探掘，終於在12月成功掘回泉脈。

此舉讓地方人士盛讚，在管碧玲的大力協助下，寶來有了全國最棒的溫泉水，觀光榮景再現已在眼前。管碧玲也帶著感恩的心情、熱情地透過臉書直播向網友表達，六龜山城最美麗的旅遊景點於今天誕生了。



▲如今寶來有了全國最棒的溫泉水，觀光榮景再現已在眼前。（圖／管碧玲服務處提供，2017.12.23）

有別於其他的市長參選人舉辦大型造勢演唱會，但她是遠赴山城來看與陳菊市長共同的政績，也籲請網友們把握12月份最後幾天花賞溫泉公園免費入園階段，以及過年假期和任何時刻，都應該來走走寶來山城，泡好湯、賞美景。