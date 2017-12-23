影／北斗日照中心園遊會秀成果　阿公阿媽充實生活好歡喜

彰化縣北斗日照中心秀和苑，今（23）日上午舉辦成果發表園遊會，阿公阿媽戴著自己DIY的聖誕帽，擔任各遊戲關卡關主，接受社區小朋友及民眾PK遊戲，場面樂鬧有趣。另外室內則有日照中心長輩平日練習的書法、自畫像、手作布偶、聖誕樹等作品的展覽，許多家屬看到家中長輩的作品，都不敢相信是自己的爸媽親手做的，讚嘆不已。

北斗鎮長楊麗香說，北斗日照中心秀和苑在7月下旬開幕，結合衛生局、鎮公所、當地社區、社團、志工等資源，以「北斗日照我的家」的經營理念，成為當地老人福利資源共享的平台。豐富多元的師資及課程，也讓長輩累積了相當多的作品。

工作人員們特別舉辦成果發表園遊會，並為每位長輩佈置一個區域展示他們的作品，有畫作、手作的橘子及布偶、紙黏土做的章魚、還有應景的聖誕樹及花藝作品，連每個人的姓名展示牌都是他們自己做的。



▲北斗日照中心秀和苑23日上午舉辦成果發表園遊會。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

家屬看到長輩的學習成長，都十分感動，小朋友也直呼阿公阿媽好厲害。一位林阿公，初到日照中心時，就向社工員透露，想在日照中心舉辦書法的展覽，為完成他的願望，中心也安排了書法課程，林阿公更是每天早上在等候交通車時就勤加練習書法，成果發表園遊會上也展示了幾幅作品外，阿公更是為每位日照的同學都寫了春聯，送給大家。

活動還有另一個重頭戲就是園遊會，這也是把阿公阿媽們平常在玩的桌遊及一些童玩透過攤位的方式展示，並且讓民眾體驗，阿公阿媽也扮起關主，和小朋友及民眾PK，有彈珠台、套圈圈、瘋狂企鵝、釣小鴨等，大家玩得很開心，現場還有北斗有名的阿美高麗菜飯及志工準備的炒麵和菜頭湯供民眾食用，讓大家有得吃又有得玩，渡過了精彩的一個上午。

秀和基金會董事長陳梅鳳表示，北斗日照中心是基金會成立的第一家日照中心，以尊重長輩的價值為核心理念，結合在地的力量，強調開放與資源共享，歡迎各界團體到日照中心互動交流，也期許日後能將照護經驗成功複製在更多社區，落實政府的長照政策。