無形文化資產論壇 鄭麗君：形塑台灣文化

「2017無形文化資產論壇」下午在台中文化創意產業園區衡道堂舉辦，邀請台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢引言，台南社區大學台江分校執行長吳茂成、台北藝術大學建築與文化資產研究所助理教授江明親、台南藝術大學藝術創作理論研究所副教授龔卓軍、台北藝術大學建築與文化資產研究所副教授林承緯等擔任與談人，鄭麗君全程聆聽學者專家與民眾提出的意見，並做出回應。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）文化部長鄭麗君今天出席「無形文化資產論壇」時指出，從文資法出發，不只做好文化資產保存及傳襲工作，還要進一步追求共享者及發展者，讓無形文化資產可以傳承下去。

林茂賢指出，民間宮廟是無形文化資產最重要的據點，如何鼓勵宮廟負起保存文化的工作，還有燒香、放鞭炮、動物保護、性別等問題，這些常引起討論的問題，是在保護無形文化資產與生態環境維護之間常面臨的問題。

吳茂成表示，棲地如果不見了，何以保護物種，無形文化資產也是同樣道理，村廟是故鄉傳統文化的所在，文化部要推展村廟共同體。江明親指出，教育具關鍵性，要讓傳習藝生願意繼續做下去，給予常態性的支持。龔卓軍則建議，可以由文化部自行成立文化學院傳承。

鄭麗君表示，台灣具多元文化，但過程中受政治、經濟社會因素影響，且有一元化及由上而下介入，現在必須恢復主體性，變遷過程中有些文化被壓抑，基於文化平權的可能性，要讓各文化在生活體內自由發展，形塑出共同價值就是文化主體性。

鄭麗君指出，文化部將朝幾項原則努力保存無形文化資產，包括從文資法出發，將無形文化資產保存及傳襲工作做好，不只保護無形文化資產保存者，還要進一步追求共享者及發展者，在當代生活中再生，建立支持體系及跨部會合作平台。1061223