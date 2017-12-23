台大推薦投票5人出線 校長人選1/5揭曉

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學校務會議今天進行「推薦投票」，8位候選人被刷掉3人。剩下的5人，將由明年1月5日招開的校長遴選委員會中，選出最終的校長當選者。

台大今年首度在校長遴選程序中，加入校務會議「推薦投票」門檻，今天晚間開票結果，8位候選人中5人通過1/3門檻，包括周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔。

王汎森、吳誠文、吳瑞北3人則未通過門檻。其中王汎森獲得56張推薦票，只差2票就能過關，是最大的遺珠。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，按照程序，遴選委員會將於明年1月5日，針對今天通過校務會議推薦投票的5位候選人，進行最後的投票，預計當天晚間選出正式的下一任台大校長人選。