台大推薦投票5人出線 校長人選1/5揭曉

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學校務會議今天進行「推薦投票」，8位候選人被刷掉3人。剩下的5人，將由明年1月5日招開的校長遴選委員會中，選出最終的校長當選者。
台大今年首度在校長遴選程序中，加入校務會議「推薦投票」門檻，今天晚間開票結果，8位候選人中5人通過1/3門檻，包括周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔。
王汎森、吳誠文、吳瑞北3人則未通過門檻。其中王汎森獲得56張推薦票，只差2票就能過關，是最大的遺珠。
台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，按照程序，遴選委員會將於明年1月5日，針對今天通過校務會議推薦投票的5位候選人，進行最後的投票，預計當天晚間選出正式的下一任台大校長人選。
袁孝維表示，1月5日遴選委員會將有2輪投票，第一輪是在一張選票中並列5位候選人，21席委員每人可蓋2到5人。開票時選出最高票數的2位候選人，進入第二輪投票。
第二輪投票剩下2位候選人廝殺，遴選委員會21席委員每人只能投一人，且最終必須獲得過半數支持（11票），才能正式當選台大校長。
今年台大首度增加「校務會議推薦投票」程序，引起一些討論。袁孝維坦承有接到一些檢討的聲音，有人認為這樣的程序像在「競選」而非「遴選」，校務會議代表的資訊較為有限，較容易憑個人好惡投票等。
另一方面，袁孝維說，當初會設計「推薦投票」，是因校長受到校務會議監督，新任校長遴選程序中，校務會議也該有機會表達意見。但不論這次遴選程序是否有瑕疵或需要改進之處，後續都會分析優缺點、進行檢討。
值得一提的是，今天校務會議推薦投票結果，和台大學生會昨天公布的學生意向投票，人選有些出入。其中王汎森獲得學生推薦，卻在校務會議投票中落馬。
台大學生會長林彥廷表示，校務會議投票結果是教職員生多元意見的反應，促進大家共同關注校務。他本身也是校長遴選委員會成員，1月5日投票時，將以學生所關注的事務作最優先考量。1061223