影／歡慶聖誕節　彰化家扶兒如願收到愛的禮物超開心

在聖誕節前夕，聖誕老公公提早悄悄來到彰化家扶。財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會致行長鄭汝芬與彰化縣議會議長謝典霖為關懷彰化家扶兒，帶來各式各樣的禮物，實現家扶兒的願望，也為電腦教室添購設備，看到滿滿的禮物，家扶兒願望成真相當開心。

「財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會」從2013年起每年都提供禮物給家扶兒圓夢，今（2017）年更提供176份聖誕禮物，送給彰化家扶田中與二林服務處的偏鄉孩子，並在兩地舉辦聖誕圓夢活動，鄭汝芬與議長謝典霖化身為聖誕阿姨和聖誕哥哥，出席活動親自送禮物給家扶兒。

鄭汝芬提及很感謝有這個機會來關懷家扶兒，每次看到家扶兒拿到圓夢禮物的笑容，就是支持她繼續做社會公益的力量，她相信傳遞這份愛的禮物，會再透過家扶兒的手，讓愛繼續傳下去。

來自芳苑的小琳，爸爸長期臥病在床，居住在安養院，而媽媽是大陸籍新住民，平時由媽媽獨力撫養小琳和姊姊。小琳說，媽媽一直都沒有一雙好穿又耐用的鞋子，冬天到了騎機車上下班，腳容易凍傷，媽媽真的很辛苦。所以我希望能有一雙好點的鞋子，讓媽媽的腳能夠溫暖起來。

家住埤頭的小堂說，我有過敏體質，醫生評估過敏原是空氣中的灰塵與塵螨等，我經常因過敏感到身體不適，容易睡不好，有時較嚴重，還會引發帶狀泡疹，需住院治療，所以我希望能有一台空氣清淨機，可以放在房間，改善房間的環境，我就可以睡得比較安穩，讓媽媽不為我擔心。

國二的小愷說，感謝鄭阿姨這九年來對家扶電腦班的關心，提供了主機、螢幕等設備，讓我從小二開始就有機會可以參加電腦班課程，學習使用視訊通訊及電腦打字。此次電腦教室中需要更新鍵盤及耳機等設備，鄭阿姨又大力幫忙，解決了我們上課時設備故障無法使用的問題。



▲歡慶聖誕節，家扶兒相當開心。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

彰化各地處處有溫暖，許多善心人士接力舉辦聖誕活動，「皇穹陵紀念花園」的總經理邱淑慧，聯結鎮上「茶米餐廳」，招待家扶兒享用聖誕餐點，讓家扶兒提前感受濃濃的聖誕氣息。亞洲大學迪迪鬆餅，現場製作並分送香噴噴的鬆餅，與家扶兒同慶聖誕佳節。收到聖誕禮物的小婷說：「爸爸因為肢體不便，沒辦法來參與活動，我要把蜜麻花留給他吃，讓爸爸在家也能感受到聖誕氣氛。」