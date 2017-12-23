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中央社

陳冠宇邊哭邊敲安往事再提 盼不要再吞K

中央社2017/12/23 19:57
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯新北23日電）旅日羅德隊投手陳冠宇，今天出席穀保家商OB賽，改當打者、守一壘；高中時期木棒聯賽邊哭邊敲出安打的往事又再度被重提，陳冠宇說，希望明年球季交流戰不要再吞K。

陳冠宇高中時期是球隊的中心棒次，多打第3、5棒，甚至也打過第4棒，他笑說，練習的時候曾經打出全壘打，但在正式比賽時沒有開轟過，「我是打不出全壘打的中心棒次」。

陳冠宇在2008年高中木棒聯賽時冠軍戰，因為投手隔場限制沒辦法上場投球，比賽後半段上場打擊邊哭邊敲出帶有打點的安打，到壘上還一直擦眼淚，這段往事常常被拿出來講，今天陳冠宇上場打擊時，主持人也在一旁要他不要再邊哭邊打擊。

回憶高中時期，陳冠宇直呼懷念，「那時候上場就是有要為校爭光的感覺，和打職棒感覺又不太一樣」，每年OB賽與高中學長、學弟聚在一起，感覺很不錯。

今年穀保OB賽大風吹，球員不能在自己擅長的守備位置，陳冠宇不當投手當打者、守一壘，打擊時還趣味性學王柏融打擊動作，最後沒能打出安打，僅靠著保送上壘；陳冠宇表示，上次守一壘已經是國中，「球打過來很恐怖，很佩服野手可以接這麼高難度的球」。

很久沒站上打擊區，陳冠宇說，看球的感覺很好，但棒子感覺很重，「也可以了解野手的辛苦」；陳冠宇旅日生涯目前為止總計有4打席紀錄，吞下4次三振，「我很喜歡打擊，但也怕怪投、左投，可是我在日本遇到的都是左投」，他希望明年球季聯盟交流戰若還有機會打擊，「希望不要再被三振，可以把球打進場內」。1061223

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