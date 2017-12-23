民進黨高雄市長初選　三萬人擠爆會場挺劉世芳

立法委員劉世芳今（23）日下午在夢時代旁展開《作夥手牽手 逗陣挺世芳》活動，邀請藝人張秀卿、翁立友炒熱現場氣氛，超過三萬人湧入會場。20多位高雄市籍議員及6位立委到場站台，更有百工百業上台揮旗宣示力挺，現場旗海飄揚，營造團結氣勢。前行政院長張俊雄也現身致詞，是民進黨高雄市長初選以來首度有院長級站台表達支持。

立委賴瑞隆強調，高雄有許多建設是劉世芳擔任副市長的政績，未來的高雄需要一個有能力、有執行力的領導者繼續為高雄來打拚。



▲前行政院長、總統府資政張俊雄也到場替劉世芳站台。（圖／記者蔡佳宏攝,2017.12.23）

劉世芳致詞時說到，願意去承擔別人不願意作的工作，解決別人無法解決的問題，才能真正翻轉高雄的宿命。高雄正面臨關鍵時刻，為了要紮穩高雄的百年根基，要與市民共同努力。在地立委賴瑞隆不斷強調高雄有許多建設是劉世芳擔任副市長的政績，他表示，劉世芳為人正派。2016年，雙雙銜命投入立法委員選舉，讓民進黨在高雄打出九席全上的漂亮成績。未來的高雄需要一個有能力、有執行力的領導者繼續為高雄來打拚，呼籲所有鄉親朋友一定要團結支持，為大高雄打造更好的未來。

前行政院長、現為總統府資政的張俊雄也現身到場替劉世芳站台。張俊雄則說，劉世芳在他行政院長任內擔任政務委員，並兼任行政院南部辦公室主任，不論是在內閣或是國會，經歷相當豐富，更是通過不少挑戰與考驗。雖然這次黨內參加初選的同仁選都很優質，但論能力、論經驗，相信她一定可以造福高雄市民，讓高雄更加繁榮。

劉世芳更強調，一步一腳印讓市民了解自己的施政初衷是不變的一貫步調，相信高雄市民的智慧，會選出最正派、執行力的領導人選。