歲末送暖頂新和德文教基金會送溫情　成美福慧袋發放

今（2017）年是頂新和德文教基金會成立二十周年，頂新和德文教基金會對地方的關心也持續了二十年，在每年歲末都會舉辦物資發放、幫助弱勢鄉親的活動。今年是連續第三年，以即時即用為目標，22日致贈每位弱勢鄉親裝有16樣民生必需品的成美福慧袋，執行長陳茂嘉希望領取的鄉親們都能「福慧兼得」。

成美文化園執行長陳茂嘉表示，今年的活動，邀請了癌末志工林義澤來分享自己的生命故事，唱作俱佳的資深媒體人及慈濟大學社教老師林義澤，在2017年成美福慧袋發放典禮上，一開始即以「我們沒辦法為生命增加時間，但是可以運用時間來增加生命力。」點亮了主題「生命中的交流道」。



▲幫助弱勢鄉親，頂新和德文教基金會辦理成美福慧袋發放。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

曾經甲狀腺癌第四期的林義澤，幽默、風趣、生動地分享他由驚慌、祈求平安，許多有趣又感人的故事，他說，癌症怕快樂，當你越快樂時，癌症越怕你，癌症並不可怕，但很多人是被癌症怕死，面對病魔，家人總希望林義澤放鬆身心雲遊四海，但林義澤坦然面對，調適自我心靈，選擇到各處分享做慈濟的法喜，他不因生病而停下腳步，反而把握不可預知的時日。



▲邀請了癌末志工林義澤來分享自己的生命故事。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

社工口中的「邊緣戶」，是指因身分條件不符，無法經正常程序接受政府補助的弱勢家庭，不是中低收入戶，日子卻過得比中低收入戶還苦，讓這群需要幫助的人，無法受到妥善的照顧。



▲邀請了癌末志工林義澤來分享自己的生命故事。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

頂新和德文教基金會董事長陳慶浩說，從2015年起進行邊緣戶關懷計畫，三年來已經用福慧袋幫助上千人，今年邀請200位永靖鄉親在歲末共同分享溫暖，由和德小學堂孩子們的手做餅乾，與參與活動的鄉親一起品嘗，希望除了在領福慧袋的同時，暖在心裡，甜在嘴裡。



▲邀請了癌末志工林義澤來分享自己的生命故事。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

「邊緣戶」，83歲的陳邱匹，因早年喪夫，仍無法列入社會處補助中低收入戶對象，只能靠著農作加工，微薄的收入，獨立扶養4個小孩長大。今年3月間，住家客廳飲水機電線走火，將唯一棲身的住家給燒毀了，無力負擔上百萬元的修繕費用，在基金會啟動「築夢工程」專案補助下，前後歷經四個多月協助老阿嬤重整家園外，並時常前往關懷慰問，更感謝頂新基金會的善行義舉。