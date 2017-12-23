唐鳳遠端參與聯合國會議 中方3度發言抗議

中國代表後來3度做出回應，呼籲大會不應讓會場淪為「一中一台」或「台灣獨立」倡議平台，但索羅門群島代表發言聲援台灣，稱資訊與通信科技（ICT）產業不分國界、國籍，並感謝台灣代表分享專業知識。

網際網路治理論壇（Internet Governance Forum,IGF）21日晚間在位於日內瓦的聯合國歐洲總部萬國宮召開，唐鳳以遠程出席機器人（telepresence robot）視訊方式與會，分享台灣數位發展經驗。

（中央社日內瓦23日綜合外電報導）行政院政務委員唐鳳21日透過視訊參與聯合國「網際網路治理論壇」，席間中國代表3度發言，質疑台灣代表如何取得與會權，對此主持人說，大會只談政策、不談政治。

唐鳳與其餘台灣代表報告完畢後，中國代表舉手發言，表示「幾個來自台灣的人，以所謂國家政府（national government）官員身分發言，並稱台灣為小國（small country），非常不妥。」

中方代表表示，IGF身為聯合國平台，不應讓人倡議「一中一台」或「台灣獨立」立場，也質疑台灣代表如何取得與會權。

巴拉圭籍的會議主持人表示，IGF「只談政策，不談政治」，並說會議「分享成功案例，僅此而已」。

中方代表接著2度發言，重申台灣代表自稱「國家政府官員」，並以「小國」稱呼台灣「問題非常大」，也再度呼籲：「聯合國會議永遠不該成為台獨平台。」

但索羅門群島代表緊接著發言聲援台灣，表示資訊分享應受鼓勵，並說：「資訊與通信科技產業不設特定目的，也不分國界、國籍。」

索羅門群島代表指出，許多低度開發國家使用已開發國家的技術，如美國、日本、中國、印度，而台灣也有專業技術。

他說：「我們不認為台灣專家的報告在本質上帶政治色彩，我們基本上很感謝他們與我們分享經驗。」

後來中方代表第3度發言，回應索羅門群島代表的說法，並暗示中國也願對索羅門等島國提供協助。他說：「首先，聯合國就是政治組織。網路的確不分國界，但我們是有國籍的人。」

他接著表示：「至於專業技術與經驗分享，甚至提供低度開發國家或小島技術或經濟支援方面，中華人民共和國隨時準備做出貢獻。」

包括索羅門群島在內，台灣有6個邦交國是位在亞太地區的島國。巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國。（譯者：中央社陳乃瑜）1061223