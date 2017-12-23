民進黨團:勞基法修正草案 下月臨時會處理

（中央社記者王承中台北23日電）民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪今天回應勞團訴求撤回勞基法修正案表示，勞基法修正草案明年1月4日就過協商期，會照既定程序處理，最快立法院明年1月4日臨時會即可處理。

不滿勞基法修法，多個勞工團體下午發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，「五一行動聯盟」透過新聞稿指出，現行勞基法修法草案配套不足，一旦通過，是1984年通過的勞基法以來最嚴重的改惡。

行政院長賴清德則在台南表示，將請勞動部蒐集勞團的訴求，再做進一步研究。

時代力量下午發表聲明表示，根據18、19日針對勞基法處理方式進行民調，有57.2%的受訪民眾支持行政院主動撤回，呼籲行政院主動表達善意，撤回勞基法修正草案。立院朝野黨團也應承諾不在臨時會處理。