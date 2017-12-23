今日暖新聞》弘光科大關懷喜憨兒　喜樂保育院做耶誕大餐

弘光科技大學將聖誕「愛」的列車開進喜樂保育院，結合國際餐旅社等表演社團及台灣廚藝美食協會等，為千名院生烹煮耶誕大餐。院生們邊享受大餐，一邊欣賞熱舞社學生的熱力舞蹈表演，佳餚美食外還有學生巧扮成聖誕老公公，送來大紅包，讓喜樂師生提前歡慶節日，同享溫暖幸福與恩典。

弘光科技大學餐旅系許凱敦助理教授表示，弘光科技大學今年創校50周年之際，更榮獲中華民國品質學會頒發卓越經營品質獎的最高榮譽「標竿獎」，為全國大學第一所獲最高經營品質獎殊榮的大學，師生持續落實志工服務，除了能夠提升學生們的專業實務能力，也讓他們有機會深入社會各個角落，付出所學實踐公益。

看到弘光熱舞社的學生熱力四射的舞蹈，喜憨兒們以組曲舞蹈詮釋出他們的活潑與天真，簡單的肢體律動，讓來賓們感受到滿滿的真誠與努力，向觀眾們傳遞著聖誕快樂的祝福。



▲弘光科技大學將聖誕「愛」的列車，開進喜樂保育院，為千名院生烹煮耶誕大餐。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

弘光科技大學餐旅系林姓學生說，預備將近千人份的餐點，過程雖是十分繁瑣，心中多少會有壓力，但想到能夠運用自己的專業帶給這群弱勢孩子快樂與滿足，其實辛苦與付出都是值得的。



▲院生們享受大餐，提前慶祝耶誕節。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

許凱敦指出，此次活動餐點食材由台灣廚藝美食協會贊助提供，弘光餐旅系學生群以北歐聖誕風做為設計，烹煮出豐富多元且別具巧思的多樣菜色，讓喜樂孩子吃的津津有味，笑容滿面，如此簡單的幸福，就是對這些可愛的慢飛天使最棒的聖誕禮物。



▲院生們享受大餐，提前慶祝耶誕節。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

許凱敦說，每年義煮活動愈來愈盛大，今年結合校內主要大型社團，如國際餐旅社、西餐社義煮；並由吉他社、鋼琴社、熱舞社、原民社、國樂社等規畫節目表演。