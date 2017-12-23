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中央社

加泰隆尼亞選後 拉荷義政治民心雙挫

中央社2017/12/23 20:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎23日專電）加泰隆尼亞選出新議會，獨派以些微之差取得多數。西班牙總理拉荷義解散議會、接管自治區，原希望替加泰隆尼亞獨立風波找一個出口，改選結果卻宣告他在政治和民心上的挫敗。

21日改選後，傾向獨立的黨派在總數135席中取得70席，只比被中央政府解散前的議會少兩席。但在這70席中，有7人正被拘留或流亡國外，還不確定能否如期就職。

新議會預計於明年一月下旬開議，於2月8日前組成新政府。若新政府無法如期組成並運作，各黨派有兩個月時間協商，萬一沒有結論，議會將再度解散、重新選舉。

加泰隆尼亞區議會改選，是因為拉荷義（MarianoRajoy）於10月27日引據憲法第155條，解散逕自通過獨立的議會、免職自治區政府領袖。

但這個選舉結果，明白宣告了拉荷義在加泰隆尼亞的失敗。

除了因為加泰隆尼亞人民仍然選出一個獨派占多數的議會，也因為他所屬的人民黨（PP）原有的11席驟減為3席，連一個黨團都組不成。

同時，主張加泰隆尼亞留在西班牙的公民黨（Ciudadanos）獲得37席，一躍成為當地第一大黨，在立場上完全可取代人民黨。

經過這場選舉，幾可確定拉荷義在加泰隆尼亞失去民意基礎。

拉荷義一向對加泰隆尼亞的獨立運動採取相當強硬的態度，自今年10月1日獨立公投以來，從未同意與被免職的前加泰隆尼亞區政府主席普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）談判；改選結束後，也仍不願與普伊格蒙特見面。

加泰隆尼亞爭取獨立的主因之一，是希望更自由地管理自己的稅收，但拉荷義政府最多同意改革財政分配制度，堅決不放手讓加泰隆尼亞稅務自主。

中央社記者曾於獨立公投後走訪處於政治風暴中心的巴塞隆納，當地人民有的主張留在西班牙，有的堅持獨立，但無論哪方，都對拉荷義深感不滿。

有的加泰隆尼亞人反對獨立，但批評拉荷義永遠只會對加泰隆尼亞人說「不」，從不肯放軟身段傾聽他們的心聲，放任獨立運動越演越烈；支持獨立的民眾更是對拉荷義政府授權警察於公投日強力執法、接管自治區的決定感到憤怒，獨立意志更加堅定。

與拉荷義的挫敗相較之下，普伊格蒙特保住了面子和實力，他的「全力為加泰隆尼亞」（Junts PerCataluna）聯盟在傾向獨立各黨派中居於領先，取得34席。

這對普伊格蒙特來說，雖堪稱勝利，但他為了避開西班牙的司法追緝，暫時仍滯留比利時。

若馬德里不願與他談判，也不放棄追緝，他一踏上西班牙領土就會以涉嫌反叛的罪名被捕，很可能無法回國就職。1061223

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