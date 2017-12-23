穀保基層育才20餘年 高志綱：母校光榮

（中央社記者謝靜雯新北23日電）穀保家商OB賽今天舉行，OB會長高志綱為穀保青棒隊第2屆畢業校友，看著越來越多學弟職棒場上發光，高志綱表示，要在基層耕耘20幾年不容易，「這算是母校的光榮」。

穀保OB賽今天在三重重新棒球場舉行，回到高中時期熟悉的球場，球員們直呼懷念，穀保從去年開始舉辦OB賽，高志綱表示，20年前這個球場排水還沒有這麼好，印象最深刻的是某次颱風，球場淹水退了之後積了很厚的土，「大家拿鏟子挖土，前後清了兩個禮拜，教練說，就當作是體能訓練」。

現在的重新棒球場設備完善，高志綱表示，包括排水、規格、設計，甚至擁有夜間照明，「高中球隊能有這樣屬於自己的訓練場地很特別」。今天OB賽結束後，晚上也在球場舉行烤肉趴，讓大家輕鬆同樂。