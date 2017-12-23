耶誕嘉年華六龜搖滾登場　魅力山城歡樂無法檔

當天燈緩緩升起，照亮六龜寶來的天空，祝福六龜生生不息，觀光繁盛永續。高雄市長陳菊帶領千名遊客以天燈許願，送給山城一個愛的耶誕禮物。今（23）日「走跳高雄 魅力山城」首場活動在寶來花賞溫泉公園舉辦。耶誕嘉年華熱鬧登場，吸引大批遊客到六龜欣賞精彩表演，市長同時宣布寶來花賞溫泉公園正式啟用，為六龜觀光再添新亮點。市長陳菊表示，莫拉克風災重創寶來溫泉，在地方觀光業者與市府多年共同努力下，成功獲得中央補助並探勘到新泉源，市府觀光局投入4千萬打造「寶來花賞溫泉公園」，並選擇在耶誕節前夕啟用，希望為六龜帶來更多的遊客！陳菊市長並期許六龜能成為山城保育及綠化的新力量，帶領地方永續發展觀光，開創更多元的生態旅遊新篇章。



▲高雄市長陳菊帶領千名遊客以天燈許願，送給山城一個愛的耶誕禮物。（圖／記者潘文真攝 , 2017.12.23）



從一早六龜就開始湧進遊客，免費的手湯區與足湯區吸引許多人體驗，在暖暖冬陽下，泡著暖呼呼的碳酸氫鹽泉，加上清新的空氣，讓遊客直呼好放鬆。園區內除了有趣的座椅與觀景眺望平台，遠山受過風災重創的赤祼山壁更是一頁大自然教材，吸引許多人拍照。緊鄰公園的浦來溪頭社戰道也非常適合健走，整座山城散發出無限的大自然魅力。



▲陳菊市長帶領遊客許願與祝福，點亮大型天燈，誓願與大自然共生共榮，場面十分溫馨。（圖／記者潘文真攝 , 2017.12.23）



下午2時耶誕嘉年華正式登場，耶誕市集及故事劇場輪番接力，現場展售部落文創與地方物產，在地兩大全國冠軍團體-桃源國中現代舞與寶來國中天籟合唱團、建山國小凹巴嗨樂團、桃源國小與茂林國小原民歌謠、小丑氣球、蕯克斯風、尿布樂團等表演輪番上場，美妙的歌聲與精采表演感動全場，融合大自然美景成為動人的樂章。下午4時半寶來大街上演年輕有活力的浴衣快閃，由實踐大學時尚設計系、應用日語系與義守大學應用日語系聯合的四十人快閃團，在大街上熱情演出抖肩舞為山城耶誕氣氛加分。



▲陳菊市長並期許六龜能成為山城保育及綠化的新力量，帶領地方永續發展觀光，開創更多元的生態旅遊新篇章。（圖／記者潘文真攝 , 2017.12.23）