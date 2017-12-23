台啤後繼乏力 台銀3連勝獨占排頭

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣銀行今天靠著第4節最後5分鐘一波10比0攻勢逆轉超前，包括洋將賈西亞在最後50.2秒飆進的關鍵3分球，幫助台銀72比66擊敗台灣啤酒，戰績以5勝3負獨占排頭。

台銀「雙寶」陳順詳今攻下最高的19分，「喇叭」張博勝也有次高的17分進帳，洋將賈西亞（CharlesGarcia）因受限犯規麻煩，全場僅打22分28秒，拿下17分、5籃板，台銀贏球不僅拉出3連勝，也斬斷台啤的2連勝。

在台銀這波3連勝中，陳順詳場均得分高達16.3分，他強調沒想太多，依舊認真練球、認真比賽，上了球場就專注在場上，不過他也承認：「最近手風的確比較順。」