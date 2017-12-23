山林好朋友到此一郵　原民園區特色郵筒啟用

在娜魯灣歌舞劇場舞者們精彩的舞蹈及歌聲拉開了活動的序幕，原文發中心主任曾智勇與屏東郵局長尤素珍共同簽署合作備忘錄，共同替「山林好朋友郵筒」進行剪綵啟用儀式，另為配合啟用儀式，中華郵政於當日設立臨時郵局並製作台灣原住民族文化園區30週年紀念郵戳，並由原文發中心免費提供台灣原住民族文化園區30週年明信片，服務遊客將美好回憶寄回家。

為持續強化文化園區觀光行銷，推廣原住民族部落特色，並吸引國際及國內觀光人潮，原住民族委員會原住民族文化發展中心與中華郵政股份有限公司屏東郵局於今 (23) 日舉辦「簽署合作備忘錄暨山林好朋友郵筒啟用儀式記者會」。現場與會嘉賓有原民會副主委鍾興華、中華郵政副總經理吳元仁、高雄郵局長郭同志、屏東郵局長尤素珍、原民處副處長蔡文進、瑪家鄉縣議員陸月嬌、霧台鄉長杜正吉等，紛紛到場為締結盟約儀式獻上祝福。



▲原文發中心主任曾智勇與屏東郵局長尤素珍共同簽署合作備忘錄。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

吳元仁副總經理及尤素珍局長共同表示，發揚原鄉部落文化，結合在地風俗民情已是本公司重要的方向，藉由台灣各地郵局與各地區同合作推出特色農產品成功發展出宅經濟的經營模式，並廣設特色郵局、郵筒使郵政有著更多元化的發展，中華郵政在日後也將與原文發中心共同合作規劃發行第一個原住民族16族的紀念郵票。



▲原文發中心主任曾智勇與屏東郵局長尤素珍一起喝交杯酒。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

郵筒設計者，來自屏東好茶部落畫家杜寒菘，創作風格多元，擅長將魯凱傳統文化與生活畫入作品，用色大膽、筆觸鮮活，畫風帶有超現實主義的童趣，作品辨識度極高，現身分享創作特色郵筒的背景及理念。杜寒菘說，山林好朋友的繪圖是由一隻山豬、一個平地豬以及一隻雲豹一同跳魯凱族傳統的四步舞，山豬代表著原住民族人、平地豬則是代表非原住民族群、雲豹則象徵著好茶部落的精神，不同族群的人共同舞出山林的舞蹈，締結最真誠的情誼。

原民會副主委鍾興華表示，雙方締結合作契約，透過彼此的合作，期盼展現出1+1大於2的能量，透過設置特色郵筒行銷臺灣原住民族文化，增加「旅郵」亮點以及郵寄路線，並藉由郵政業務讓全台灣16族文化推廣至台灣甚至全世界。



▲來自嘉義的遊客收集台灣原住民郵票及明信片。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

此外，原文發中心主任曾智勇表示，台灣原住民族文化園區是最重要的戶外博物館；過去遊客造訪園區想留下美好回憶，想透過明信片寄回家時，沒有郵筒總是有些遺憾。今天藉著與中華郵政「結縭」增設觀光旅遊特色郵筒，未來更會不定期的推出旅遊紀念明信片，紀念郵票等文創作品，讓每位遊客都能將遊覽園區美好的記憶，並寄到世界的每一個角落。