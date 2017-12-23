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中央社

法廣：香港01疑擱置第2批六四解密報導

中央社2017/12/23 20:18
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北23日電）香港記者協會昨天發表聲明說，網媒「香港01」根據英國解密檔案製作的六四事件報導，原本篇幅至少分兩天連載，但在首日報導20日上網後，第2份稿件被擱置。記協表示，擔心報導因涉政治敏感議題而遭自我審查。

法國國際廣播電台網站報導，「香港01」20日根據英國解密檔案報道，1989年6月4日凌晨開始，解放軍27軍在天安門廣場清場，造成至少一萬人死亡；當中除了學生和平民外，還包括潘陽軍區少部分沒有攜帶武器的掉隊軍人。

記者協會指出，據協會瞭解，這篇報導20日一度被撤，在新聞部爭取下，經多處修改後才於下午5時許再度上載。至於原定21日推出的連載報導，並未如期張貼上網。

香港01總編輯龍景昌回應記協查詢時，否認首日文章被撤走，宣稱只是修改新聞角度；至於是否擱置了次日的報道，龍景昌表示，他不知道有第二批文章。

記協指出，香港01執行總編輯戚本業沒有直接回應是否擱置第二批文章，只表示，19日已上載兩篇報道，並無計畫再推出相關報導。

記協認為，香港01將首批報導發出後撤走，加以修改再重新上架，啟人疑竇。至於第2批文章被擱置，做法並不尋常，令人擔心是否有政治因素。

香港01的大股東于品海是香港「明報」過去的主要負責人，如今香港01的主要編輯也有多人出身自明報。明報今天也報導了有關英國解密的六四檔案，報導中說，根據檔案，有大約3000人在解放軍清場時遇難。1061223

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