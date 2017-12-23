法廣：香港01疑擱置第2批六四解密報導

（中央社台北23日電）香港記者協會昨天發表聲明說，網媒「香港01」根據英國解密檔案製作的六四事件報導，原本篇幅至少分兩天連載，但在首日報導20日上網後，第2份稿件被擱置。記協表示，擔心報導因涉政治敏感議題而遭自我審查。

法國國際廣播電台網站報導，「香港01」20日根據英國解密檔案報道，1989年6月4日凌晨開始，解放軍27軍在天安門廣場清場，造成至少一萬人死亡；當中除了學生和平民外，還包括潘陽軍區少部分沒有攜帶武器的掉隊軍人。

記者協會指出，據協會瞭解，這篇報導20日一度被撤，在新聞部爭取下，經多處修改後才於下午5時許再度上載。至於原定21日推出的連載報導，並未如期張貼上網。