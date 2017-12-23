城市盃青少棒美濃展韌性 首戰逼和重慶

（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽今天開打，首場比賽由高雄市美濃與台北市重慶交手，美濃雖兩度落後，但陳英睿投打有表現，率隊以5比5逼和戰局。

美濃今天首場比賽與重慶交手，因為不熟悉重慶先發投手洪宸毅球路，前5局打擊沒能發揮僅敲出1支安打；重慶5局靠著失誤、接連安打先馳得點，6局再靠楊程宇、林楷文接連長打拿分，7局再啟攻勢，單局攻下3分。

美濃先發投手陳英睿今天6.2局失掉5分（4分責失分），儘管投球表現不算出色，但總有適時打擊表現幫助球隊追分；今天6局球隊0比2落後時，陳英睿敲出追平兩分砲，7局下半球隊3分落後，美濃先靠著接連安打追回2分，陳英睿適時安打，再替隊送回追平分。