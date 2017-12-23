NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

城市盃青少棒美濃展韌性 首戰逼和重慶

中央社2017/12/23 20:22
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）2017年台北城市盃青少年棒球錦標賽今天開打，首場比賽由高雄市美濃與台北市重慶交手，美濃雖兩度落後，但陳英睿投打有表現，率隊以5比5逼和戰局。

美濃今天首場比賽與重慶交手，因為不熟悉重慶先發投手洪宸毅球路，前5局打擊沒能發揮僅敲出1支安打；重慶5局靠著失誤、接連安打先馳得點，6局再靠楊程宇、林楷文接連長打拿分，7局再啟攻勢，單局攻下3分。

美濃先發投手陳英睿今天6.2局失掉5分（4分責失分），儘管投球表現不算出色，但總有適時打擊表現幫助球隊追分；今天6局球隊0比2落後時，陳英睿敲出追平兩分砲，7局下半球隊3分落後，美濃先靠著接連安打追回2分，陳英睿適時安打，再替隊送回追平分。

今天比賽，已故職棒總教練徐生明遺孀、師母謝榮瑤也有到場為美濃加油，「小朋友第一次到天母球場比賽，能在職棒等級的場地出賽是很難得的經驗，感覺得出來小球員都很興奮」，美濃今天比賽展現韌性，總教練曾國光表示，「穿上球衣、永不放棄是徐總告訴我們的話，不管1出局、2出局都要延續下去」。

城市盃首日賽程出現3場和局，除了美濃和重慶以5比5握手言和外，日本豐田和南韓首爾比賽，高雄市橋頭與新竹縣關西比賽也都打和，地主北市長安以12比8擊敗日本和歌山，地主北市大理也以5比3擊敗日本宮崎，城市盃勝場開張。1061223

法廣：香港01疑擱置第2批...印度海關破今年最大黃金走私案

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan