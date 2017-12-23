鄭中基大秀父子情　唱到一半突然忘詞自嘲「糗了」

既是歌手又是演員的鄭中基，睽違9年終於在今（23）日站上台北小巨蛋舞台舉辦《Play It Again世界巡迴演唱會》，他帶著全家來到台灣。演唱會有四大主題，每一段主題都不一樣，以此來分享這幾年來的心路歷程。
第一個主題是「音樂人生」，演唱會開始時以廣東話為引言作介紹，接著鄭中基頂著白色頭髮，身穿黑色亮片西裝帶著吉他登台，帥氣刷著吉他，用搖滾樂搶奪所有歌迷的眼睛、耳朵當開場，接著才進入正題，開始演唱歌曲〈時間、人物、地點〉，心情大好的他在台上開起了玩笑，「一開始就是廣東歌、廣東話會不會很奇怪？我聽說很多台灣的朋友聽得懂廣東話，所以我特別去學了。」但話鋒一轉又超感性地說：「重新出發很難，那是因為你們，我才有機會站在這邊跟你們唱歌，感謝你們。」
▲鄭中基在演唱會上依然不減幽默本性。（圖／記者陳明安攝 , 2017.12.23）
第二個主題則是「父子情」，螢幕先秀出鄭中基小時候的全家福照片，緊接著鄭中基爸爸鄭東漢背著吉他超有氣勢的出場，大飆吉他，搶足鋒頭。而後鄭中基才登場，他穿著白色西裝，與爸爸同台表演〈夢醒時分〉，歌曲結束後，鄭中基還請爸爸鄭東漢說話，一向寡言的鄭東漢少見的開口道：「今天這麼特別的晚上，我就講幾句，首先要謝謝台灣的朋友、海外的朋友支持鄭中基，謝謝你們。」隨後開玩笑的表示，「我今天是吉他手，我今天的老闆是鄭中基。」逗樂台下觀眾。
此外，鄭中基在演唱〈你的眼睛背叛你的心〉時居然不小心忘詞了，讓他尷尬不已，還幽默地說：「糗了！糗了！」不過隨即恢復鎮定，繼續完成演唱。
▲鄭中基演唱〈你的眼睛背叛你的心〉時，不小心忘詞，讓他自虧「糗了、糗了」。（圖／記者陳明安攝 , 2017.12.23）