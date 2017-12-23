傳藝園區服裝秀　傳統設計融入現代時尚

國立傳統藝術中心宜蘭園區，今（23）日舉辦一場服裝走秀活動，由頭城家商流行服飾科及美容科與宜蘭在地品牌〈臺灣布衣〉共同創作並以「都市小姑娘」為主題發表動態展，強調傳承、創新，將舊時代風情的傳統服裝設計改良為符合現代時尚潮流的作品。
〈臺灣布衣〉創立於2007年，是宜蘭的在地品牌，創立當年即進駐傳藝中心，開始致力推廣將傳統藝術元素融合在時尚服飾之中，迄今十餘年。這次在全聯善美的文化基金會協助下，與頭城家商流行服飾科及美容科共同創作並以「都市小姑娘」為主題發表動態展。
設計師曾淑美表示，這次全新發表的設計風格定調在「自然、輕鬆、自在」的呈現，設計靈感源自於1959年陳芬蘭演唱的「都市小姑娘」，歌詞描述正值花樣年華的少女，唱著歌去看戲，單純又活潑的都市少女，散發自然青春的美麗。因此她透過「都市小姑娘」系列設計了女性從童年到成熟，在不同生命階段扮演不同角色、懷抱不同心境的穿著。
曾淑美同時表示，在布料選擇上，以台灣棉麻、印花布及緹花布做為主要材質。從古到今，棉麻製品是一般人日常生活中最為舒適、熟悉的親膚衣著；而在台灣紡織業蓬勃發展時期，台灣印花布行銷海內外，風靡萬千愛好者，是許多台灣人的生活印象，因此台灣布衣選擇傳統被單布的花色圖騰，設計成阿嬤們實穿保暖的鋪棉背心，希望勾起樂齡族對過去美好時代的懷念。
主辦單位表示，希望藉由這次服裝發表的動態展，將具有舊時代風情的傳統服裝設計改良為符合現代時尚潮流的作品，並讓舊時代「都市小姑娘」輕鬆快樂的氣氛，重現在新一代的「都市小姑娘」身上。設計師曾淑美說，不管我們現在是什麼樣的年齡，都要能夠擁有「青春洋溢」的心情，才是流行服飾對穿戴者最大的貢獻，也是她投入服裝設計這個領域的初衷。