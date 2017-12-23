傳藝園區服裝秀　傳統設計融入現代時尚

國立傳統藝術中心宜蘭園區，今（23）日舉辦一場服裝走秀活動，由頭城家商流行服飾科及美容科與宜蘭在地品牌〈臺灣布衣〉共同創作並以「都市小姑娘」為主題發表動態展，強調傳承、創新，將舊時代風情的傳統服裝設計改良為符合現代時尚潮流的作品。

〈臺灣布衣〉創立於2007年，是宜蘭的在地品牌，創立當年即進駐傳藝中心，開始致力推廣將傳統藝術元素融合在時尚服飾之中，迄今十餘年。這次在全聯善美的文化基金會協助下，與頭城家商流行服飾科及美容科共同創作並以「都市小姑娘」為主題發表動態展。

設計師曾淑美表示，這次全新發表的設計風格定調在「自然、輕鬆、自在」的呈現，設計靈感源自於1959年陳芬蘭演唱的「都市小姑娘」，歌詞描述正值花樣年華的少女，唱著歌去看戲，單純又活潑的都市少女，散發自然青春的美麗。因此她透過「都市小姑娘」系列設計了女性從童年到成熟，在不同生命階段扮演不同角色、懷抱不同心境的穿著。