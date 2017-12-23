中租年終獎金最高15個月 明年加薪3%

（中央社記者韓婷婷台北23日電）中租控股今天舉辦旺年晚會，耗資逾4000萬元，中租總裁辜仲立宣布，今年是中租豐收的一年，年終獎金將發放7至10個月，績優員工甚至達到12至15個月，明年也將加薪3％。

中租今天在南港展覽館舉辦旺年會，以「中租40for team for years」為主題，由中租企業總裁辜仲立、中租控股董事長陳鳳龍與中實控股董事長黃炳彰揭開序幕，與現場逾3000名員工暨眷屬同歡。

晚會由許傑輝與阿喜主持，並邀請阿信、楊丞琳、家家(紀家盈)與艾怡良等歌手現場勁歌熱舞，慶祝企業成立40周年。