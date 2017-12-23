印度海關破今年最大黃金走私案

一名專門查緝走私的印度海關前官員透露，海關接獲可靠消息，一個與班加羅爾有關，但以克勒拉省（Kerala）為據點的黃金走私集團，已在波斯灣建立了走私基地。

印度媒體報導，班加羅爾海關接獲線報指出，一架從杜拜起飛在班加羅爾降落的貨機，運載的幫浦（pump）和電器零件是黃金融化後偽裝，海關人員20日晚查驗，發現黃金被融化重鑄成幫浦或電器零件模型，外觀再塗上厚厚油漆偽裝。

（中央社記者康世人新德里23日專電）印度班加羅爾海關近日查獲33公斤黃金被融化重鑄成幫浦或電器零件，企圖闖關走私。這批黃金市價9400萬盧比（新台幣近4700萬元），是印度今年破獲最大宗的黃金走私案。

這名前官員表示，這個集團先在波斯灣國家租用工廠，找專業金匠把黃金融化製成幫浦、熨斗、微波爐和熱水器電熱棒等模型，外表塗上油漆，偽裝成電器產品或幫浦等，再把這些偽裝貨品運到班加羅爾。

由於走私的黃金數量與金額龐大，班加羅爾海關正在追查杜拜貨物的發件人和印度的收件人，希望逮捕走私集團首腦和成員。

印度人喜愛黃金，常把黃金當作結婚嫁妝、禮物及各種節慶和廟會的必需品，印度2015年黃金消費量達864公噸，占全世界1/4，是全球黃金第一消費大國，直到2016年底因政府廢除大面額舊鈔，衝擊黃金市場，今年估計黃金消費量降為650到700公噸。

由於黃金也是洗錢工具之一，且印度民間估計有2萬公噸黃金成為不流動資產，影響經濟發展，因此印度政府刻意提高黃金進口稅，這也導致黃金走私猖獗。1061223