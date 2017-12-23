高薪單身姑帶公婆出國要兄嫂贊助　她不解：是我太小氣？

藝人小嫻與何守正日前傳出婚變，何守正的兩位姊姊也加入戰局，在臉書發文批評弟妹，被網友謔稱「毒菇」。的確，除了婆媳問題外，與被稱為「菇類」的丈夫的姊妹們如何相處也是許多已婚女性的難題，近日一名女網友就發文抱怨，家裡有兩位月薪7萬元的單身小姑，每年帶公婆出國旅遊，卻要丈夫出錢贊助，讓她不解地問「為什麼單身女子的想法總是這麼讓人無言呢？難道是我太小氣嗎？」

但讓原po不解的是，兩姊妹每年帶公婆出國旅遊，但都要丈夫贊助公婆其中一人的旅費，她無奈地表示，或許單身的人真的無法理解他們養兩人的父母、兩個小孩及員工開銷的負擔，「每年扣繳所得稅要申報的時候怎麼都不會想說讓一個給我們報扶養，完全就是一種有好康的沒得分，要出錢的一定要公加出的概念。為什麼單身女子想法總是這麼的讓人無言呢？難道是我太小氣嗎？」

原po補充，自己不開心的是，許多事情並不是公婆自己的意見，「但菇類就要跳出來替公婆抱不平或者要幹嘛要幹嘛的」，讓她感覺很差。原po也認為孝順並沒有錯，但不能逼著別人得依你的孝順方式去做、去出錢，「每個人有每個人要孝順的方式不是嗎？」

網友們則表示「什麼事都她們先決定好，再叫別人要照單全收，沒有尊重別人」、「錢是其次，主要是奇蒙子不開心」；但也有網友認為如果一年才一次，只贊助公婆其中一人的旅費，金額又不是太高的話，這要求並非不合理，「今天妳公婆或姑敢提出要求，而妳老公願意買單，當老婆的就不要太多意見較好，站在老公的立場，他孝順他父母有何不對？」