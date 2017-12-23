中租積極布局東南亞 明年插旗印尼

（中央社記者韓婷婷台北23日電）中租企業總裁辜仲立今天在旺年晚會指出，中租布局東南亞，印尼是2018年主要目標市場，期盼設立子公司；中國大陸將新增2至3個分公司，未來目標是50個分公司。

中租企業今天舉行旺年晚會並慶祝企業成立40周年，辜仲立說，中租是父親創立的，給了中租生命，今年成立滿40年非常不容易，感謝大家40年來的努力，預計東南亞、中國大陸未來將會有更好的表現。

辜仲立也宣布，中租今年的年終獎金平均7至10個月，最高可達12至15個月，今天旺年晚會最大獎新台幣現金50萬元，總獎金1000多萬元；新的一年員工將加薪約3%，依個人績效有些差異。