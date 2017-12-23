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中租積極布局東南亞 明年插旗印尼

中央社2017/12/23 20:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）中租企業總裁辜仲立今天在旺年晚會指出，中租布局東南亞，印尼是2018年主要目標市場，期盼設立子公司；中國大陸將新增2至3個分公司，未來目標是50個分公司。

中租企業今天舉行旺年晚會並慶祝企業成立40周年，辜仲立說，中租是父親創立的，給了中租生命，今年成立滿40年非常不容易，感謝大家40年來的努力，預計東南亞、中國大陸未來將會有更好的表現。

辜仲立也宣布，中租今年的年終獎金平均7至10個月，最高可達12至15個月，今天旺年晚會最大獎新台幣現金50萬元，總獎金1000多萬元；新的一年員工將加薪約3%，依個人績效有些差異。

中租控股策略長廖英智表示，2018年東南亞的目標市場是印尼，目前已布局的東南亞國家包括泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓，印尼政府規定外資租賃業須與印尼企業合資，印尼企業持股至少15%，中租已與印尼當地企業接洽，盼在2018年設立子公司。

廖英智說明，中租在中國大陸市場最初只有中小企業融資業務，後來增加車輛、醫療、營建設備的租賃，且有保險經紀業務。

中租控股近年來積極投入節能與創能事業，旗下有多家公司，包括永唐公司主要發展太陽能發電相關業務、2015年11月成立中租能源開發公司，整合中租內部太陽能廠的設計、採購、發包、施作及節能管理，同時也對外開發及承攬節能管理業務，提升營運及管理的專業能力，還有一家是創新能源公司。

廖英智指出，中租已有400多座屋頂型太陽能電廠，發電容量170百萬瓦（MW），還有70MW的電廠正在興建中。1061223

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