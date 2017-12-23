勞團宣布遊行結束 仍有民眾占據街頭

（中央社記者余曉涵、劉建邦台北23日電）勞團不滿勞基法修法遊行，今天與警方爆發數起衝突，勞團占據路口，試圖衝撞行政院，主辦勞團晚間宣布活動結束，明年1月5日再上街頭，但仍有民眾占據街頭，不願離去。

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午近3時從民進黨中央黨部前出發，主辦單位規劃路線是行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。

遊行隊伍下午3時許經過行政院後方北平東路時，因遊行路線和申請核准路線不同，轄區中正一分局第一次舉牌，但在隊伍抵達中山北路一段，勞團認為警方刻意派員和隊伍同行，雙方爆發多起衝突，且衝破警方防線，直接往行政院方向移動，並占據忠孝西路一段路口。