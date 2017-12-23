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中央社

勞團宣布遊行結束 仍有民眾占據街頭

中央社2017/12/23 20:37
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者余曉涵、劉建邦台北23日電）勞團不滿勞基法修法遊行，今天與警方爆發數起衝突，勞團占據路口，試圖衝撞行政院，主辦勞團晚間宣布活動結束，明年1月5日再上街頭，但仍有民眾占據街頭，不願離去。

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，下午近3時從民進黨中央黨部前出發，主辦單位規劃路線是行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。

遊行隊伍下午3時許經過行政院後方北平東路時，因遊行路線和申請核准路線不同，轄區中正一分局第一次舉牌，但在隊伍抵達中山北路一段，勞團認為警方刻意派員和隊伍同行，雙方爆發多起衝突，且衝破警方防線，直接往行政院方向移動，並占據忠孝西路一段路口。

下午5時34分，勞團擬衝撞行政院，再度跟警方發生嚴重推擠，桃園市產業總工會顧問毛振飛晚間6時餘宣布解散，團結工聯祕書長黃育德表示，明年1月5日的立法院臨時會院會將再上街頭抗議。

但高教工會研究員陳柏謙則說，若現場民眾願意留下，會繼續陪民眾占領中山北路和忠孝東、西路口。

隨後毛振飛等人主張解散，並和陳柏謙等人發生口角衝突，警方也在晚間6時許試圖開放中山北路轉忠孝西路的慢車道讓車輛通行，但卻再度激起群眾情緒，發生第3波推擠衝突，目前仍有數百名民眾堅持自發性占據路口，截至晚間8時，仍不願意散去。

台北市警方則持續派員在各路口戒備，行政院前同樣也是派駐大批警力，至於後續是否驅離民眾，警方評估中。1061223

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