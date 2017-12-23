耶誕樹哪來 喬治亞貧童冒險爬高採種

（中央社倫敦23日綜合外電報導）歐洲家庭在耶誕季節圍繞著閃爍燈光和散發木質香氣的耶誕樹時，鮮少有人會想到，這些耶誕樹來自何處。
湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）報導，社運人士與當地居民說，在喬治亞共和國最貧困的地區之一，兒童會冒著生命危險採集樹種，以供園藝商培育高加索冷杉。
因為它的香氣、深綠色針葉以及整體樹形，高加索冷杉是歐洲最受歡迎的耶誕樹種。
年紀最小只有10歲的兒童在喬治亞北部安布羅勞里森林（Ambrolauri Forest），爬到有時高達50公尺的樹上，採集毬果。這個森林是大部分高加索冷杉種子來源地。
種子隨後出口給園藝商和苗圃，然後花上11年時間成長為成樹。
園藝商直接將耶誕樹賣給消費者，或賣給小型園藝業者到大型園藝連鎖店之類的零售商。在英國，高加索冷杉售價由40英鎊到100多英鎊（約新台幣1560元至3900元）不等。
曾看過樹種採集的人說，採集者常常不用繩索或安全吊帶，因為這會阻礙並減緩採集者在枝幹間移動。
1990年代後蘇聯時期，喬治亞的經濟陷入崩潰，有許多人因採集樹種喪生；最近的死亡案例發生在2012年。
丹麥籍的波爾斯（Marianne Bols）2009年成立公平樹（Fair Trees）組織。消費者向「公平樹」購買每棵樹，這個組織都會提撥一小筆金額，贊助學生和一個免費的兒童牙醫診所。
一名12歲兒童9月告訴波爾斯，他跟家人一起爬樹採種子的時間已達2年。
波爾斯說，其他歐洲買家尚未跟上他們的腳步。這項任由兒童爬樹採集耶誕樹種的傳統，看來還會繼續下去。（譯者：中央社陳妍君）1061223