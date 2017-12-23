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中央社

耶誕樹哪來 喬治亞貧童冒險爬高採種

中央社2017/12/23 20:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）歐洲家庭在耶誕季節圍繞著閃爍燈光和散發木質香氣的耶誕樹時，鮮少有人會想到，這些耶誕樹來自何處。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）報導，社運人士與當地居民說，在喬治亞共和國最貧困的地區之一，兒童會冒著生命危險採集樹種，以供園藝商培育高加索冷杉。

因為它的香氣、深綠色針葉以及整體樹形，高加索冷杉是歐洲最受歡迎的耶誕樹種。

年紀最小只有10歲的兒童在喬治亞北部安布羅勞里森林（Ambrolauri Forest），爬到有時高達50公尺的樹上，採集毬果。這個森林是大部分高加索冷杉種子來源地。

種子隨後出口給園藝商和苗圃，然後花上11年時間成長為成樹。

園藝商直接將耶誕樹賣給消費者，或賣給小型園藝業者到大型園藝連鎖店之類的零售商。在英國，高加索冷杉售價由40英鎊到100多英鎊（約新台幣1560元至3900元）不等。

曾看過樹種採集的人說，採集者常常不用繩索或安全吊帶，因為這會阻礙並減緩採集者在枝幹間移動。

1990年代後蘇聯時期，喬治亞的經濟陷入崩潰，有許多人因採集樹種喪生；最近的死亡案例發生在2012年。

丹麥籍的波爾斯（Marianne Bols）2009年成立公平樹（Fair Trees）組織。消費者向「公平樹」購買每棵樹，這個組織都會提撥一小筆金額，贊助學生和一個免費的兒童牙醫診所。

一名12歲兒童9月告訴波爾斯，他跟家人一起爬樹採種子的時間已達2年。

波爾斯說，其他歐洲買家尚未跟上他們的腳步。這項任由兒童爬樹採集耶誕樹種的傳統，看來還會繼續下去。（譯者：中央社陳妍君）1061223

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