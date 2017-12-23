耶誕樹哪來 喬治亞貧童冒險爬高採種

（中央社倫敦23日綜合外電報導）歐洲家庭在耶誕季節圍繞著閃爍燈光和散發木質香氣的耶誕樹時，鮮少有人會想到，這些耶誕樹來自何處。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）報導，社運人士與當地居民說，在喬治亞共和國最貧困的地區之一，兒童會冒著生命危險採集樹種，以供園藝商培育高加索冷杉。

因為它的香氣、深綠色針葉以及整體樹形，高加索冷杉是歐洲最受歡迎的耶誕樹種。

年紀最小只有10歲的兒童在喬治亞北部安布羅勞里森林（Ambrolauri Forest），爬到有時高達50公尺的樹上，採集毬果。這個森林是大部分高加索冷杉種子來源地。