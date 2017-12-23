陸新三板改革 投資門檻未降

其中，交易制度改革包括：在原本的協議及做市交易外引入集合競價交易，2018年1月15日實施；盤後大宗交易；分層制度修訂，創新層企業的年均淨利潤門檻由人民幣2000萬元降為1000萬元，但近兩年年均營收標準由4000萬提高到6000萬，實施時間為明年4月30日。

（中央社記者張淑伶上海23日電）中國22日公布對資本市場中「新三板」的改革措施，包括引入集合競價交易、調整分層制度等。不過，市場詬病的新三板流動性不佳的問題並未解決，相關投資門檻不變。

新三板聚焦創新型、創業型、成長型中小微企業，由於當局認為風險較高，將投資者的資金門檻設為500萬元，此外也限制保險資金及銀行資金投入，投資者以機構為主，但這也導致新三板的流動性不足。

漢邦管理顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者，這次改革可以縮小新三板企業價格失真的問題，但並沒有解決根本的流動性不佳問題，投資者的准入門檻仍高，當局仍採取較強的管制思維。

對想在大陸A股上市但還不夠資格的台商來說，新三板是進入門檻較低的資本市場。李仁祥認為，由於新三板的流動性一時沒有改變，此次改革對台商的影響也較小。

根據財新網，截至11月底，新三板掛牌公司已有1萬1645家，其中，5426家公司完成8279次股票發行，融資總額3888.22億元。1061223