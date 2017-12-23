遭指種族歧視準王妃 英王室成員道歉

據信哈利王子（Prince Harry）未婚妻梅根馬克爾（Meghan Markle）在午宴中已見到麥可王妃，但麥可王妃當時是否戴著這枚胸針，目前不得而知。

英國「衛報」（The Guardian）報導，肯特麥可王妃（Princess Michael of Kent）發言人說：「這枚胸針是一份禮物，王妃過去已配戴多次。對於它所造成的冒犯，麥可王妃感到非常抱歉且苦惱。」

（中央社倫敦22日綜合外電報導）對於自己前往英國女王年度耶誕午宴途中，配戴一枚黑人藝術胸針，肯特麥可王妃透過發言人道歉。由於黑白混血的準王妃梅根馬克爾也出席這場午宴，此舉遭指種族歧視。

梅根馬克爾的父親是白人，母親是非裔美國人。

麥可王妃20日被拍到在大衣上配戴黑人胸針出席在白金漢宮的午宴後，網民紛紛批評她戴著「種族歧視珠寶」。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，黑人藝術（Blackamoor）在18世紀極受歡迎，是描繪黑皮膚人種的人偶、小型雕塑或珠寶。大部分是男性形象，但也有部分女性形象的作品。

許多黑人藝術塑像現值至少要1萬英鎊（約新台幣39萬元）。

但許多人認為，黑人藝術塑像具有「種族征服」意涵。近年來，陸續有人請願希望美術館和飯店移除黑人藝術塑像。

這不是麥可王妃首次被指控種族歧視。2004年，有報導說，她在一家美國紐約的餐廳中，因為抱怨一群非裔顧客的噪音，要他們「回到殖民地去」。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，面對這項指控，麥可王妃回答：「我沒有說『回到殖民地去』，我是說，你『應該記得那些殖民地』。回到舊日殖民地擁有良好規矩的年代。」（譯者：中央社陳妍君）1061223