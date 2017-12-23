推行零廢棄 加州媽媽來台經驗分享

強森表示，「2006年起，我們搬到小鎮，新房子小很多，許多舊家原本有的東西收納到地下室儲藏間，過了一段時間，我們發現80%收進儲藏間裡的東西根本用不到」。並指出當開始減少家中廢棄物，發現有了更多時間可陪家人、朋友。

畢亞．強森（Bea Johnson）本週到台北宣傳遠流出版的「我家沒垃圾」書籍。她和先生搬回美國加州前，陸續住過阿姆斯特丹、倫敦和巴黎。美式生活的大宅第，讓她懷念在歐洲城市，生活所需在步行或騎單車的距離內可完成。

（中央社記者羅苑韶台北23日電）來自美國加州2個孩子的媽媽畢亞．強森將環保減廢棄推到極致，甚至耶誕節也不給孩子買實體禮物，而是送體驗。這次來台宣傳新書，分享推行零廢棄經驗，盼號召更多人加入實踐。

強森和先生是有志一同的行動派，2人一同關注環保議題，決定把廢棄物管理推到零廢棄為目標。

強森回想一開始，四處查資訊，沒有太多指引。她請教父母、祖父母，重新找回一些能在生活中使用的天然用品，例如蘇打粉取代洗髮精，還可用來刷牙，胃酸多時也可拿來喝一點。

她來台停留2天，打開她的手提包現身說法，必備的除了保溫杯、筷子，還有棉布袋。她指出，棉布袋可用來裝麵包類等乾狀食品。

強森抵台時喉嚨不適，因亞洲行程還要繼續到其他國家，她在台北的藥局買20顆成藥，減廢成習慣的她，得知藥劑師答應幫忙將藥裝進筷子筒，「實在太令人驚喜訝異了」，強調歐美國家絕對不可能發生這樣的事。

強森在書中提到傳統節日，不送孩子實體物質的禮物，被問到孩子是否抗議，她表示，「他們會收到『體驗』禮物，像老大麥斯15歲生日禮物是潛水課，小兒子李歐則是高空彈跳」，並說兒子對於收到這樣的禮物很開心。

「我家沒垃圾」遵循5R原則：拒絕（Refuse）、減少（Reduce）、重複使用（Reuse）、回收（Recycle）和分解（Rot），宛如教戰手冊，包括臥室與衣櫃、浴廁、盥洗用品與健康等不同生活空間，列出具體建議。

過去一年當中，他們全家4口的總垃圾量已減少到半公升以下，全部垃圾可裝進一只小廣口瓶，讓強森帶到全世界宣傳「我家沒垃圾」的概念。瓶裡有牙刷毛、耳機內側套環、衣服標示、浴缸矽膠條、己失去彈性的鬆緊帶等無法回收、分解的物件。

強森分享個人經驗表示，依循天然環保等原則，不讓生活太複雜，重要的是簡單快樂及永續進行。她在全世界推動無分裝商品的商店，也提及零廢棄運動至今，馬來西亞已有人開始推行。

「我家沒垃圾」明年春天將出版簡體中文版。1061223