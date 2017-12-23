影／永靖鄉歲末歡慶感恩晚會　鄉親同樂凝聚情感

詹木根說，晚會安排一系列精彩的才藝表演，包括敦厚社區和太鼓表演、福興社區國樂饗宴、福德國小跳鼓陣、永靖之聲冠軍演唱、京劇變臉秀、彰化縣饒平客家協會客家舞蹈、員永村社區大學肚皮熱舞秀及有氧舞蹈表演等，堅強的演出陣容，搭配政令宣導及最令人期待的驚喜摸彩活動，更讓現場觀眾樂在其中，享受熱鬧氣氛。



▲永靖鄉106年歲末歡慶感恩晚會，各人演奏，琴聲、笛聲悠雅，合唱團聲音繚亮，不絕於耳，節奏樂，氣勢磅礡。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

詹木根表示，期望鄉親朋友藉由活動互相交流、更增進彼此的情誼，公所未來也將繼續努力持續提升鄉民休閒生活品質，藉由歲末在鄉公所辦理感恩及聖誕節慶祝活動，讓鄉民們能學會這是一個懂得感恩及分享愛的季節。



▲永靖鄉106年歲末歡慶感恩晚會，各人演奏，琴聲、笛聲悠雅，合唱團聲音繚亮，不絕於耳，節奏樂，氣勢磅礡。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

詹木根說，這個活動由彰化縣政府、彰化縣議會、永靖鄉民代表會指導，永靖鄉公所主辦，他很感謝鄉內各機關學校團體、各村辦公處、各社區發展協會等單位協助辦理；讓大家在冷呼呼的天氣裡隨著熱鬧的氣氛而暖了起來，「再一次、再一次…」的聲音不絕於耳，然最後終於等到聖誕老公公的出現，帶來了全場最溫馨的祝福，與禮物的分享，活動也在一聲聲的驚嘆聲中畫上句點。



▲永靖鄉106年歲末歡慶感恩晚會，各人演奏，琴聲、笛聲悠雅，合唱團聲音繚亮，不絕於耳，節奏樂，氣勢磅礡。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）