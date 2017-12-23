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政治

名家論壇》張麗善／誰是下一個綠色恐怖受害者？

文／張麗善2017/12/23 21:31
▲國民黨立委張麗善批評，跟民進黨立場相同的青年，就算闖入公署、搗毀公物，也可以稱做公民不服從，統獨立場主張不同的青年，就是顛覆政府、竊取國安祕密的共諜，民進黨終於露出真面目，讓台灣人知道綠色恐怖有多狠。（圖／林柏年攝 , 2017,12,4）
▲國民黨立委張麗善批評，跟民進黨立場相同的青年，就算闖入公署、搗毀公物，也可以稱做公民不服從，統獨立場主張不同的青年，就是顛覆政府、竊取國安祕密的共諜，民進黨終於露出真面目，讓台灣人知道綠色恐怖有多狠。（圖／林柏年攝 , 2017,12,4）

民進黨終於露出真面目，讓台灣人知道綠色恐怖有多狠，兩套標準治國之下，台灣社會大亂不止，跟民進黨立場相同的青年，就算闖入公署、搗毀公物，也可以稱做公民不服從，統獨立場主張不同的青年，就是顛覆政府、竊取國安祕密的共諜，明明是證人的身分，卻遭到強行進入民宅搜索，押人取共，司法是睡著了，還是司法碰到民進黨就轉彎。

沒有民進黨的指使，台灣的司法會這麼偏差嗎；沒有民進黨不當政治力的干涉，去年520至今社會不會大小陳抗不斷，民進黨侵害人權，危害民主的步數是有計畫的，刀刀見骨，上任不到兩年，為了遂行政治追殺，一句轉型正義就可以讓黨產條例及促轉條例接連三讀，藉口防止滲透或處理假新聞，就要端出保防法跟反滲透法，連美國在台協會都看不下去，拜會蘇嘉全院長表示關切，民主是不是開倒車，明眼人都看得出來。

2012年的鍾鼎邦案件，雖被拘留超過54天，但在總統、陸委會、海基會多方嘗試及接觸下，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」(又稱共打)發揮效用，鍾鼎邦在遭到逮捕後55天獲釋回台。當時蔡英文總統表示：「她認為總統馬英九對鍾鼎邦遭扣留一事，表態的時間有點晚。」民進黨黨工李明哲被捕至今9個月且已經被判刑，政府營救的態度在哪裡？其他遭到逮捕的海外嫌疑犯，如何引渡回台受審？民進黨抓王炳忠，是轉移焦點還是要向對岸嗆聲？

我們也要提出呼籲，為求盡快平息紛爭，不要再增加社會紛擾，婦聯會將捐出312億元的資產投入長照、家暴性侵防治、社福及榮民醫療基金並與行政院達成行政契約，我們希望內政部的行政契約要公平公開，接受社會公評，歷史的共業及特定時空背景下的作為，政府的處理拿捏要有為有守，絕不是為侵吞人民財產開啟惡例。

作者：張麗善／國民黨籍立法委員、雲林縣長擬參選人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字張麗善國安法蘇嘉全綠色恐怖名家論壇
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