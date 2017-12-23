名家論壇》張麗善／誰是下一個綠色恐怖受害者？

民進黨終於露出真面目，讓台灣人知道綠色恐怖有多狠，兩套標準治國之下，台灣社會大亂不止，跟民進黨立場相同的青年，就算闖入公署、搗毀公物，也可以稱做公民不服從，統獨立場主張不同的青年，就是顛覆政府、竊取國安祕密的共諜，明明是證人的身分，卻遭到強行進入民宅搜索，押人取共，司法是睡著了，還是司法碰到民進黨就轉彎。

沒有民進黨的指使，台灣的司法會這麼偏差嗎；沒有民進黨不當政治力的干涉，去年520至今社會不會大小陳抗不斷，民進黨侵害人權，危害民主的步數是有計畫的，刀刀見骨，上任不到兩年，為了遂行政治追殺，一句轉型正義就可以讓黨產條例及促轉條例接連三讀，藉口防止滲透或處理假新聞，就要端出保防法跟反滲透法，連美國在台協會都看不下去，拜會蘇嘉全院長表示關切，民主是不是開倒車，明眼人都看得出來。