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中央社

川普前競選經理遭控 吃女歌手豆腐

中央社2017/12/23 21:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國政治新聞網站Politico報導，女歌手喬依薇拉（Joy Villa）指控川普總統前競選經理李萬度斯基11月在位於華府的川普國際飯店（Trump International Hotel）派對上，一再拍打她的屁股。

喬依薇拉是川普的支持者，曾穿著寫有「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）的禮服出席今年葛萊美獎。她在22日刊登的訪談中說，李萬度斯基（Corey Lewandowski）在慶祝川普就職滿一週年的派對上與她合照，然後「拍了」她的屁股。

喬依薇拉告訴Politico：「我穿這件銀色西裝外套和緊身長褲，拍完照後他用力打了我屁股一下。這相當侮辱人，也很令人震驚。」李萬度斯基2016年6月遭川普競選團隊開除。

喬依薇拉表示，當時她告訴李萬度斯基，她會檢舉他性騷擾，他回說：「隨你便，我現在在民營機構工作。」說完後又打了她屁股一下。

考慮要競選佛羅里達州國會議員的喬依薇拉說，由於李萬度斯基的「權力和影響力」，加上他與川普關係親近，她對是否要說出實情猶豫不決。

然而她說，因為最近美國娛樂界、商界、媒體界和政壇的男性，不停被爆出不當性接觸指控，讓她鼓起勇氣公開真相。

喬依薇拉將她與李萬度斯基在派對上合拍的照片上傳到推特，並寫道：「我叫他住手，但他不聽，我對他的行為感到既震驚又難為情。」

Politico表示，曾多次要求李萬度斯基針對這則報導表示意見，但沒有得到回應。（譯者：中央社陳昱婷）1061223

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