掩飾反伊斯蘭論調 美駐荷大使公然扯謊

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）荷蘭電視台播出一段離奇的爭執畫面，內容是新任美國駐荷大使為了掩飾自己的反伊斯蘭論調而公然扯謊，後來又用謊言來圓先前的謊。影片在社群媒體被大量轉發後引起軒然大波。
法新社報導，美國駐荷大使胡克斯特拉（PeteHoekstra）是在被荷蘭廣播基金會（NOS）記者質疑在2015年一場會議中的發言時，鑄成這個大錯。
這名記者質疑胡克斯特拉在2015年那個場合用「混亂」和「禁區」來描述荷蘭。胡克斯特拉回應：「其實這是不正確的說法，我們稱之假新聞。我從不曾講過這種話。」
德國之聲（DW）報導，有備而來的這名記者出示會議影片清楚顯示，胡克斯特拉當時說：「伊斯蘭運動現在已經到了讓歐洲陷入混亂的程度。荷蘭就陷入混亂，不但燒汽車，連政治人物也被燒。」
他還說：「對了，荷蘭還有一些禁區。」
這名記者沒有就這麼放過胡克斯特拉。遭進一步追問時，胡克斯特拉後來卻全然否認自己曾經指控記者散布「假新聞」。
胡克斯特拉說：「我沒有說那是假新聞，我今天沒有用這個詞，我不認為我有說。」
荷蘭時事節目「新聞一小時」（Nieuwsuur）已播出這段爭執的畫面，並在社群媒體上被大量轉發。（譯者：中央社鍾佑貞）1061223