掩飾反伊斯蘭論調 美駐荷大使公然扯謊

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）荷蘭電視台播出一段離奇的爭執畫面，內容是新任美國駐荷大使為了掩飾自己的反伊斯蘭論調而公然扯謊，後來又用謊言來圓先前的謊。影片在社群媒體被大量轉發後引起軒然大波。

法新社報導，美國駐荷大使胡克斯特拉（PeteHoekstra）是在被荷蘭廣播基金會（NOS）記者質疑在2015年一場會議中的發言時，鑄成這個大錯。

這名記者質疑胡克斯特拉在2015年那個場合用「混亂」和「禁區」來描述荷蘭。胡克斯特拉回應：「其實這是不正確的說法，我們稱之假新聞。我從不曾講過這種話。」