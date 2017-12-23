過不過耶誕有得吵 英玩具店北京盛大開幕

中國製鞋公司千百度兩年前以1億5300萬美元，從法國集團Groupe Ludendo手中收購漢姆利。漢姆利在江蘇省南京市及徐州市皆已有設點。

法新社和網路媒體thebeijinger報導，漢姆利一幢5層樓商場在北京購物商圈王府井大街揭幕，是倫敦旗艦店的兩倍大。開幕活動包括耶誕小精靈、泰迪熊遊行和一名出奇苗條的耶誕老人。

（中央社北京23日綜合外電報導）耶誕節倒數前兩天，英國玩具零售商漢姆利（Hamleys）全球最大店面今天在北京開幕。共產主義國家中國對該不該禁止耶誕節一事，正吵得沸沸揚揚。

北京店內一名顧客告訴法新社：「這地方太貴了。我兒子挑的玩具車比大部份其它店要貴上10元人民幣。」

一隻狐猴布偶要價人民幣1619元，而一個凱蒂貓（Hello Kitty）擺飾價格高達人民幣2208元。掌上刻著「我愛中國」的漢姆利熊則沒那麼貴，要價人民幣129元。

儘管中國嚴格控管宗教行為，交換耶誕禮物在日益富裕的中產階級中漸漸流行。

但根據中國國營媒體這週的報導，中國共產黨黨員家屬及湖南省官員已收到指示「抵制盛行的西洋節日」，並把重點放在「建設社會主義文化」。

這項新聞在中國社群媒體微博上引發激烈討論，有許多標記「禁耶誕節」標籤的貼文獲得上萬點閱率。

一名部落客笑稱，中國應張手擁抱耶誕節慶，為國定假日多添幾天。

其他人則質疑，抵制西方傳統究竟該做到什麼程度：「難道我們不能穿西裝了嗎？乾脆禁止用外語做夢算了？」（譯者：中央社陳乃瑜）1061223