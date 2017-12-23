勞團遊行結束 未離去民眾街頭流竄

（中央社記者余曉涵、劉建邦台北23日電）勞團今天傍晚宣布遊行結束，仍有部分民眾轉往台北車站、重慶南路及西門町一帶，警方強力戒備，目前人群從中華路一段轉至北門，還有民眾與騎士衝突，警方不排除驅離。

由多個勞工團體發起的「1223反對勞基法修惡大遊行」，主辦勞團晚間6時宣布活動結束，明年1月5日再上街頭，但仍有民眾占據街頭，先是移往台北車站，造成忠孝西路嚴重塞車，接著轉進重慶南路一段和衡陽路口，意圖衝向總統府，警方出動大批警力，在晚間8時戒備。

民眾於是轉向中華路一段，目前西門町交通嚴重阻塞，抗議民眾仍不願離去，造成附近交通大亂，還有民眾跟騎士發生衝安，目前群眾在北門及西門町一帶流竄。