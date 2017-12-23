浪花兄弟包辦39分 裕隆大勝金酒

（中央社記者龍柏安台北23日電）第15季SBL例行賽裕隆納智捷台版「浪花兄弟」呂政儒和周士淵今天聯手發威，呂政儒轟下全隊最高的21分，周士淵也有18分進帳，兩人合力包辦39分，助裕隆以99比79擊敗金門酒廠。

裕隆昨出戰富邦勇士，攻不進也守不住，以69比93輸球，戰績以3勝4負一度與台灣啤酒並列爐主，今球隊找回準心，團隊2分球命中率高達59%，就算讓對方洋將拉莫斯（Peter Ramos）豪取全場最高的32分、16籃板，但有效壓制金酒3分火力，讓對手團隊累積14投中3，命中率僅21%。