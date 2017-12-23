鄭中基小巨蛋開唱 全家人動員來台

（中央社記者鄭景雯台北23日電）香港歌手鄭中基今晚在台北小巨蛋開唱，鄭中基全家總動員陪同演出，除了爸爸上台擔任嘉賓外，鄭中基的媽媽、老婆、及兩個小孩都一起陪同來台，他開唱前感冒，直到昨晚才好轉。
鄭中基首場台北小巨蛋演唱會今晚登場，睽違九年在台灣舉辦大型演唱會，吸引全場萬名歌迷熱烈支持，鄭中基全家人陪伴來台，港台的親友也總動員前來欣賞演出，包括藝人曾國城、寶媽、Ella、李聖傑、張智成、張傑、黃鐙輝、吳怡霈、林凡、賴銘偉、JR、NONO等都到場朝聖。1061223
鄭中基20日就已經先抵台準備，但因為感冒，這幾天都待在房間休養，他希望在演出前能有最好的表現，直到昨天上台彩排，感冒才好轉。這次在台灣開唱，鄭中基全家總動員陪同演出，除了爸爸上台擔任嘉賓外，鄭中基的媽媽、老婆、及兩個小孩都一起陪同來台應援。
鄭中基跟先前來台宣傳時，較為豐腴了些，經紀人透露，由於鄭中基剛拍完一部新戲，為了符合戲中的角色，特別為戲而增胖。
演唱會以四大主題「音樂人生」、「父子情」、「電影」、「人生」串整場演出，鄭中基與歌迷分享這些年的心路歷程，他穿著一身黑灰亮片西裝，彈著吉他帥勁登場，演唱「時間、人物、地點」，隨後帶來「Valentine」、「卸不下的行李」、「半個我」等歌曲，久違的好歌喉，令全場陶醉。
接著螢幕上出現鄭中基小時候與全家福的照片，鄭中基爸爸鄭東漢也出場大秀吉他，鄭中基在爸爸的吉他伴奏下演唱「夢醒時分」，要向大家證實：「爸爸是玩過樂團的吉他好手」。
鄭中基也感性表示，以前因為任性而付出代價，但非常謝謝家人朋友的不離不棄，也感性謝老婆，演唱「我真的可以」，秀出夫妻甜蜜合照。
最後在觀眾高喊安可後，鄭中基換上鉚釘風套裝，帶來全場期待的經典好歌「別愛我」、「絕口不提愛妳」、「戒情人」等，讓歌迷們沈醉。1061223