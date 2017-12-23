鄭中基小巨蛋開唱 全家人動員來台

（中央社記者鄭景雯台北23日電）香港歌手鄭中基今晚在台北小巨蛋開唱，鄭中基全家總動員陪同演出，除了爸爸上台擔任嘉賓外，鄭中基的媽媽、老婆、及兩個小孩都一起陪同來台，他開唱前感冒，直到昨晚才好轉。

鄭中基首場台北小巨蛋演唱會今晚登場，睽違九年在台灣舉辦大型演唱會，吸引全場萬名歌迷熱烈支持，鄭中基全家人陪伴來台，港台的親友也總動員前來欣賞演出，包括藝人曾國城、寶媽、Ella、李聖傑、張智成、張傑、黃鐙輝、吳怡霈、林凡、賴銘偉、JR、NONO等都到場朝聖。1061223

鄭中基20日就已經先抵台準備，但因為感冒，這幾天都待在房間休養，他希望在演出前能有最好的表現，直到昨天上台彩排，感冒才好轉。這次在台灣開唱，鄭中基全家總動員陪同演出，除了爸爸上台擔任嘉賓外，鄭中基的媽媽、老婆、及兩個小孩都一起陪同來台應援。