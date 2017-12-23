今日廣場》胡文琦／ 這個外星人、深宮怨婦　好讚

媒體報導，針對行政院所提出的《農田水利會組織通則》修正草案，擬將農田水利會改制為公務機關，會長將由選舉改為官派一案，對此，前副總統呂秀蓮公開表示反對，她認為若選舉制度有問題，即應針對選舉制度做漸進修改，不要輕言官派才對。呂副總統強調，對於此案「不以為然，要記住沒有永遠的執政黨」。話雖然有點傷到「自己人」的感覺，但她還是「留了面子」給蔡總統表示，或許，就因為民進黨長期在野，首次全面執政難免會「求好心切」云云。
坦白說，在阿扁前總統執政時期被稱為「外星人、深宮怨婦」的呂副總統，此次不僅相當有「遠見」，還更是直接了當的點出了民進黨的「執政私心」，有遠見的是，沒有永遠的執政黨的說法，想想當初馬前總統在2008年，從阿扁前總統的貪腐泥淖中贏回民心、政黨輪替時，當時不分藍、綠的政治人物，不是多人都曾預言說，藍營將完全執政至少20 年甚至是50年，結果勒？最終還不是一樣被偉大國家的偉大人民給重新換掉，時間也不過就只有僅僅8年。
另外，呂副總統講的坦誠、直白的就是，她舉例，當初像台灣六都升格後各地區長都改為官派一事，她就覺得「很不好」，因為，縣市首長怎麼可能認識那麼多人才，最後，還是「淪為分贓」而已。而對於日前通過初審、引發廣大爭議的勞基法再修正草案，她則指出，現在，在公投法修正通過後，品質不好的法律，是會被人民否決掉的，呂副總統強調，她建議蔡政府不要追求立法的量，而是立法的品質，重點應是能立多少「好的法律」。
準此，若以台灣現實、現時政治人物幾乎「只會作秀、盡講些『幹話』」的基本表現而言，呂副總統的「實話實說」與不怕得罪人的烏鴉表現，筆者雖身為藍營的支持者及前發言人，唯對於她此番既敢真實點出「問題、眉角所在」，又算有「留面子」給自己人、蔡總統的中道、人情表現，雖然說這個花絮小新聞沒能引起太多人關注，但筆者實在不得不說，這個阿扁前總統時期的「外星人」、「深宮怨婦」，真的是不錯，也真的好讚啦。
●作者：胡文琦／文史工作者、前國民黨文傳會副主委
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