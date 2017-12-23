今日廣場》胡文琦／ 這個外星人、深宮怨婦　好讚

媒體報導，針對行政院所提出的《農田水利會組織通則》修正草案，擬將農田水利會改制為公務機關，會長將由選舉改為官派一案，對此，前副總統呂秀蓮公開表示反對，她認為若選舉制度有問題，即應針對選舉制度做漸進修改，不要輕言官派才對。呂副總統強調，對於此案「不以為然，要記住沒有永遠的執政黨」。話雖然有點傷到「自己人」的感覺，但她還是「留了面子」給蔡總統表示，或許，就因為民進黨長期在野，首次全面執政難免會「求好心切」云云。

坦白說，在阿扁前總統執政時期被稱為「外星人、深宮怨婦」的呂副總統，此次不僅相當有「遠見」，還更是直接了當的點出了民進黨的「執政私心」，有遠見的是，沒有永遠的執政黨的說法，想想當初馬前總統在2008年，從阿扁前總統的貪腐泥淖中贏回民心、政黨輪替時，當時不分藍、綠的政治人物，不是多人都曾預言說，藍營將完全執政至少20 年甚至是50年，結果勒？最終還不是一樣被偉大國家的偉大人民給重新換掉，時間也不過就只有僅僅8年。