天安門鎮壓死亡逾萬 前民運領袖認可信

（中央社北京23日綜合外電報導）根據最新解密的英國外交電報，至少有1萬人在1989年6月北京天安門廣場的軍隊血腥鎮壓中喪生。鎮壓前幾天人在北京的學者與前民運學生領袖都認為數字可信。

法新社報導，事發超過28年後才公諸於世的這份文件描述當時情景，包括負傷女孩被人用刺刀捅、裝甲車碾過屍體、遺骸被沖入下水道等。

在鎮壓隔天1989年6月5日發回的這封電報，估計死亡人數比在當時被公認的數百至1000多人喪生，高了將近10倍。

針對這個數字的可信度，已成為美國公民的前民運學生領袖熊焱說：「我認為它是可靠的。」