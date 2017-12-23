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中央社

天安門鎮壓死亡逾萬 前民運領袖認可信

中央社2017/12/23 23:07
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社北京23日綜合外電報導）根據最新解密的英國外交電報，至少有1萬人在1989年6月北京天安門廣場的軍隊血腥鎮壓中喪生。鎮壓前幾天人在北京的學者與前民運學生領袖都認為數字可信。

法新社報導，事發超過28年後才公諸於世的這份文件描述當時情景，包括負傷女孩被人用刺刀捅、裝甲車碾過屍體、遺骸被沖入下水道等。

在鎮壓隔天1989年6月5日發回的這封電報，估計死亡人數比在當時被公認的數百至1000多人喪生，高了將近10倍。

針對這個數字的可信度，已成為美國公民的前民運學生領袖熊焱說：「我認為它是可靠的。」

中國問題學者、香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也認為這個數字可信，並指出最近解密的美國檔案也做出類似的評估。

他表示：「兩個相當獨立的消息來源都是這麼說。」

鎮壓前幾天人在北京的高敬文說，「考慮到被動員（反對中國當局）的人數，以及北京當時有多麼擁擠」，就會了解英國大使的這份報告「不特別令人吃驚」。

同樣現居美國的前學生領袖封從德指出，時任英國駐北京大使唐納德（Alan Donald）3週後發出另一份電報，估計死亡人數介於2700至3400人之間。

他表示，這個數字相當可信，與中國紅十字會及學生委員會根據醫院報告，在當時估計的2700人死亡相符。（譯者：中央社陳妍君）1061223

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