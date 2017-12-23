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中央社

五月天桃園連唱11場 歌迷跳動不設限

中央社2017/12/23 23:53
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北23日電）五月天今晚在桃園國際棒球場開唱，從今天起一連到31日，再跨年加班唱到明年1月7日，連續3週連唱11場，今晚唱到「離開地球表面」時，五月天帶著2萬4000名歌迷一起跳動。

五月天奇幻漂流巡迴世界一圈，帶著五月天「人生無限公司」巡迴演唱會回到出發地，今晚在桃園國際棒球場登場，演唱會將一路從今晚（23日）、24日、26日、27日、29日、30日、31日，接著再「跨年加班」唱到2018年1月1日、5日、6日、7日，連續3週連唱11場，與26.4萬的歌迷共度「今年最盛大尾牙」，再造跨年開唱新紀錄。

「在你的自傳裡，今天的五月天又和你發生哪些故事，而在下一次你們又會帶著什麼樣的故事回來呢」，主唱阿信開場這樣說道。五月天今年3月從高雄開張的「人生無限公司」演唱會，9個月裡五月天狂跑32座城市，狂奔14萬哩，累計超過226.4萬入參與，不分年齡、不分語言，從小學生到上班族，甚至到61歲的阿嬤都來看，和五月天寫下無可取代的一生回憶。

唱響32座城市，今晚重回出發地，貝斯手瑪莎感觸良多，他說：「這一年去了非常多的地方，感觸真的很多，在後台吃便當也是很熟悉的排骨便當，真是美味。」而五月天唱過世界許多著名的指標性場館，第一次到棒球場開唱，吉他手怪獸說：「從小很喜歡看棒球覺得很興奮，棒球場（開唱）是第一次，第一次總特別甜蜜。」

集結20年打造的「人生無限公司」演唱會，對五月天意義非凡，象徵成軍20週年的20座尖塔，打造出14層樓高的「人生的移動城堡」。而2400片LED，能隨著節目任意幻化成「搖滾萬歲唱片行」、「無限大教堂」、「天空總署發射台」等超過30種舞台造型變化。

五月天今年跨年演唱會特別選在戶外，突破小巨蛋地板震動禁令，當演唱到「離開地球表面」時，能和每場2萬4000名歌迷一起盡情跳躍，毫不保留狂歡到底。

五月天也再創奇蹟，桃園機場捷運打造專屬「五月天彩繪列車」，車廂內外都有五月天一路相伴，成為粉絲打卡新地標，也為桃園帶來觀光人潮。1061223

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