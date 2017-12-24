聖誕讚／名媛聖誕趴教戰守則　孫芸芸、關穎祕笈大公開

孫芸芸身為知名百貨董娘，自然擔綱品牌門面，每每現身聚會都是眾人焦點。孫芸芸透露全臉妝容最在意2點，其一就是底妝要夠薄，才不會看起來老氣，其二就是眼妝不可少，尤其是要在眼尾畫上微上揚的眼線，或是在眼窩加強小煙燻妝，才能突顯明亮眼神，對於「靈魂之窗」相當在意。

聖誕節將至，無論是要跟另一半一起甜蜜約會、還是跟朋友相揪狂歡，此時此刻更是女孩們精心打扮自己的節日，《NOWnews》特別整理幾位時尚名媛的「跑趴聖經」，讓女孩們在這特別的節慶，了解如何讓自己的妝容更加時髦，散發屬於個人的獨特魅力。

孫芸芸除了使用輕薄底妝，表示最重要的莫過於「遮瑕」，更說如果臉上有細紋的部分，化妝時輕輕帶過就好，以免讓粉底堆上去，看起來更顯老。崇尚自然的孫芸芸雖然貴為時尚指標，但她認為「做自己」比盲目追求流行更重要，她表示派對前幾天不要特別保養，以免引發過敏，也說派對當天早上可以喝紅茶消水腫，才能確保當天能完美無瑕。



▲孫芸芸貴為第一名媛。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）



▲孫芸芸貴為第一名媛。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）

2.美女行銷長廖曉喬

廖曉喬的跑趴妝容概念與大嫂孫芸芸十分神似，認為「性感貓眼」非常重要，她透露眼線液要畫在睫毛裡，眼尾則要使用眼線筆，不僅能讓眼神更有神，也能打造小臉妝容。上眼妝前，廖曉喬一定會使用遮瑕膏遮住因過敏產生的黑眼圈，讓妝容更精緻。

廖曉喬認為秋冬多以深色衣著打扮為主，此時就可以在唇彩、小配件以亮色系取勝，像是粉色系包包、粉紅指甲油都能在黑色系中更加奪目耀眼。



▲廖曉喬內外兼具。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）



▲廖曉喬內外兼具。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）

3.「名媛版潤娥」李晶晶

身為首都客運千金的李晶晶近來以中英夾雜的「晶晶體」爆紅，不僅一言一行頗受注目，李晶晶的時尚品味也相當受網友喜愛。她透露整個妝容最重要的就是「光」，不若一般少女只打亮T字及臉頰部位，李晶晶會先將亮粉塗在手上，以手指沾取至眼窩、嘴唇周圍，成為自帶主角光環的發光體。

除了打亮，李晶晶透露最喜歡自然妝感以及粉色系唇膏，甚至在平時就可以使用唇部去角質霜，睡前一定會敷唇膜，才能讓嘴脣一直保持水潤、Juicy的感覺。



▲李晶晶最重視打亮肌膚。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）



▲李晶晶最重視打亮肌膚。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）

4.台灣第一千金關穎

擁有一雙美腿的關穎，從過去就不乏以超貼皮褲、短裙來展現好身材。今年關穎率先曬出聖誕LOOK，只見她穿著黑色一字領、繫著高雅蝴蝶結的不規則百褶黑裙讓人驚艷。晉升為2個孩子的媽，關穎對於妝容只追求簡單自然，然而皮膚黝黑的女性更適合挑選偏橘、裸色的唇膏，關穎也懂得展現自我優勢，一貫的裸唇更是她的招牌。



▲關穎品味時尚。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）



▲關穎的招牌裸唇，讓人印象深刻。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）



▲關穎對搭配很有想法。（圖／翻攝自IG，2017.12.21）