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台股季節性盤整　瞄準利基股等待行情

記者許家禎／台北報導2017/12/24 17:35
▲台股近期持續盤整，主要是受到季節性因素使然，交投轉向清淡，盤面焦點轉向2018年開年表現。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股近期持續盤整，主要是受到季節性因素使然，交投轉向清淡，盤面焦點轉向2018年開年表現。（圖／NOWnews 資料照片）

歲末將至，台股漲跌互見，維持量縮整理格局，上周五（22日）終場台股上漲48.3點，收在10537.27點，成交量不到千億元，來到910.11億元。投信業者指出，近期台股持續盤整，主要是受到季節性因素使然，交投轉向清淡，盤面焦點轉向2018年開年表現。另一方面，盤勢也反應淡季即將到來可能會有的修正預期，壓抑大盤表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股雖處於盤整格局，但台灣11月外銷訂單年增11.6%，創下歷史新高，基本面仍在有助於提振盤勢。2018年焦點放在之後具備長線成長趨勢或是受惠於漲價題材的族群，包括：3D感測新應用、雲端伺服器、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、及汽車電子化(包含智能車與新能源車)等，以及受惠於景氣循環具漲價題材的族群。

廖哲宏表示，目前處於景氣循環擴增階段，布局上可參考基本面與股價評比。電子類股轉弱來自於市場對iPhone銷量預期的調整，但在經濟基本面仍佳的情形下，其餘類股有所表現是合理現象，電子供應鏈在長年投資不足的情形下，相關族群表現相對亮眼。

日盛首選基金經理人楊遠瀚則指出，今年第3季年企業獲利在金融股利入帳、原物料報價漲、電子拉貨潮帶動下達6,457億元，季增35.5%、年增19.8%，為歷年新高，基本面支撐萬點行情。半導體、面板、手機、車用等需求續增，且供應商擴產保守穩健，拉貨仍強使得晶圓、MLCC（積層陶瓷電容）等皆呈現供需吃緊，漲價動能有望延續。

楊遠瀚分析，iPhone以X版本為重點，3D感測仍是最大期待，在2018三款皆有望導入及非蘋陣營也開始應用下，未來商機可期，國內供應鏈持續受惠。電動車已是各國發展主軸，受惠廠商將從硬體零件延伸至電子元件，Tesla M3量產進度。另外報價、利差好的原物料如塑化、水泥展望正面；受惠電子業擴產帶動零件需求的工具機廠商趨勢向上，與升息受惠的金融等皆是傳產可觀察方向。

 

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