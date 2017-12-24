財經記事本／超超臨界啥碗糕？燃煤電廠空汙的救星

「超超臨界」這個名詞給人十足科技感還帶點魔幻意味，為了改善傳統燃煤電廠碳排放量高，導致空氣品質惡化的缺點，台電早啟動升級計畫，投入上千億元，將林口電廠1、2號機升級為「超超臨界」機組，目前大林電廠1號機升級工程也已完成，啟動併聯測試。

空汙問題引發全民憂慮，環保團體將根源指向台電燃煤發電機組排放的汙染物，在各界壓力下，台電近幾年投入龐大資金將燃煤電廠改裝為「超超臨界」機組。所謂的「超超臨界」指的是電廠鍋爐內蒸汽的參數，只要溫度超過攝氏 580 度就達到超超臨界標準，溫度越高，代表燃煤效率越高，碳排放量也較傳統機組更少。

至於什麼是「超超臨界」？指的是燃煤電廠鍋爐內蒸汽的參數。凡是主蒸汽溫度、再熱蒸氣溫度在攝氏 580 度以上，或是主蒸汽壓力在 28 MPa 以上，就稱為「超超臨界」。他的優點是，當鍋爐內的壓力越大、溫度越高，燃煤的效率就越高，煤的消耗量以及汙染物排放量自然減少，達到節能減碳目標。



▲超超臨界機組提升燃煤效率，空汙排放接近天然氣電廠水準。（圖／經濟部提供）

以林口電廠為例，新機組發1度電的用煤量可減少逾 15% ，舊機組每度電約需用煤 0.434 公斤，新機組只要 0.366 公斤。以目前2部新機組年發電目標 100 億度計算，1年約可減少用煤量達 68 萬噸，溫室氣體排放量也從每度電 0.975 公斤降至 0.789 公斤，減幅約 20% ，幾乎接近天然氣機組的排放標準。

目前，林口電廠新1、2號機與大林電廠新1號機，皆已使用「超超臨界」新煤電機組，林口電廠內更以人工復育近 7,000 株百合花，並更名為「林口百合電廠」，希望打造為兼具生態、環保與觀光的友善電廠，未來成為當地居民假日休憩的好去處。