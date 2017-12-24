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政治

一周軍聞》共機繞台資訊公布與否　總統府與軍方意見不同

記者呂烱昌／台北報導2017/12/24 09:00
▲解放軍轟六轟炸機。（圖／國防部提供）
▲解放軍轟六轟炸機。（圖／國防部提供）

12月17日至12月23日國內軍事要聞

美國學者法利(Robert Farley)在《國家利益》(The National Interest)雜誌中發表了「2018年最有可能爆發第三次世界大戰的5個地方(5 Places World War III Could Start in 2018)」，其中台灣排名第2位，僅次於北韓。國防部19日回應表示，學者個人觀點不予置評。

中國大陸19大結束後，解放軍機多次編隊擾台，國防部長馮世寬21日上午在立法院備詢時表示，不需要跟著中國大陸的心理戰起舞，因此他決定不再另行發布共機擾台資訊。不過，蔡英文總統同日視導空軍作戰指揮部時表示，為免落入敵人心理戰圈套，蔡英文指示相關訊息要適時揭露。

由於國防部在13日宣布與慶富造船解除獵雷艦建造合約，立法院外交及國防委員會21日審查國防部107年度預算，朝野立委決議刪除海軍司令部獵雷艦案的35億3632萬元預算。

12月17日至12月23日國外軍事要聞

為了防備北韓飛彈威脅，日本防衛省官員19日透露將於2018年編列預算，向美國採購2套陸基神盾(Aegis Ashore)飛彈防禦系統。日本將成為第6個採購陸基神盾系統的國家。日本防衛大臣小野寺五典也將在2018年1月前往美國考察陸基神盾系統。

印尼2012年以14.2億美元向波音公司採購8架AH-64E阿帕契攻擊直升機與140枚AGM-114R3「地獄火」反戰車飛彈，首架18日運抵爪哇島中北部的三寶瓏，阿帕契直升機將強化印尼邊界防禦、反恐與反海盜任務，確保沿麻六甲海峽海域安全。


▲美國部署在羅馬尼亞的陸基神盾系統。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字阿帕契共機蔡英文神盾
陳嘉爵》花媽揭開無法承受的真相？役政署長闖軍營　司機罵哨兵吃狗屎

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