一周軍聞》共機繞台資訊公布與否　總統府與軍方意見不同

12月17日至12月23日國內軍事要聞

美國學者法利(Robert Farley)在《國家利益》(The National Interest)雜誌中發表了「2018年最有可能爆發第三次世界大戰的5個地方(5 Places World War III Could Start in 2018)」，其中台灣排名第2位，僅次於北韓。國防部19日回應表示，學者個人觀點不予置評。

中國大陸19大結束後，解放軍機多次編隊擾台，國防部長馮世寬21日上午在立法院備詢時表示，不需要跟著中國大陸的心理戰起舞，因此他決定不再另行發布共機擾台資訊。不過，蔡英文總統同日視導空軍作戰指揮部時表示，為免落入敵人心理戰圈套，蔡英文指示相關訊息要適時揭露。