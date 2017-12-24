NOW球星／「台灣球迷NO.1」　葛雷諾最愛台灣球迷

「我從阿拉巴馬州搭飛機到底特律轉機，抵達日本後再飛3個小時來台灣。」葛雷諾表示，其實經過二十幾個小時的長途飛行，自己真的很疲憊，不過走到機場大廳時，看到許多球迷守候在那邊，讓葛雷諾相當感動。

「我不知道20年後再回到台灣，還會有這麼多球迷認識我。」兄弟象前洋將葛雷諾因參加「傳奇球星公益賽」再度回到台灣，有許多球迷早早就到機場等候他的到來，讓葛雷諾也說出：「台灣的球迷NO.1。」

葛雷諾在1993到1996年期間效力於兄弟象，擔任球隊游擊手，在他台灣打球的經驗裡，葛雷諾表示，最大的回憶就是球迷。



▲葛雷諾效力兄弟象。（圖／NOWnews資料照）

「球迷們非常愛我。」葛雷諾表示，以前在打中職時，球迷們在看台上都賣命地為他加油，「台灣的球迷和美國不一樣，台灣會給在場上的選手鼓勵，不過美國球迷比較會記得球員打不好的部分。」

葛雷諾表示，現在還記得球迷在看台上喊：「安打，安打，全壘打。」的聲音，自己相當喜歡台灣的加油方式，也會讓自己更想在場上打出成績。

到了傳奇球星公益賽當天，葛雷諾在打擊練習時還轟出全壘打，不過在正式比賽時4個打數都沒敲出安打，葛雷諾表示，因為還有時差的關係，台北時間下午2點，已經是睡覺時間，而早上練球時身體還處在很好的狀態。



▲葛雷諾出席2017職棒傳奇球星公益賽-賽前記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.15）

不過他在球場上守滿游擊9局，葛雷諾在賽後被問到會不會累，葛雷諾搞笑地做出腳軟的動作，「真的很累，不過為了現場的球迷，我希望在球場上守滿9局，表現給球迷們看。」葛雷諾說。

葛雷諾表示，自己沒有想到在20年後回到台灣，還有這麼多人認識葛雷諾，真的非常喜歡台灣的球迷，並喊出「台灣球迷NO.1」，他也希望明年如果還有傳奇球星公益賽，能夠在訓練更好的狀況下來到台灣，表現給球迷看。